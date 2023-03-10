英超特攻｜阿仙奴勇不可擋　周日征富咸做「大」「富」翁

英超「一哥」阿仙奴周日作客倫敦友會富咸，「兵工廠」近況勇銳，近4場聯賽全勝，而且其中3場入球數起碼達3球或以上，今仗雖然作客，仍很有機會「大」勝而回。（球賽編號：FB8495，3月12日晚上10時開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴早前經歷小低潮，4場不勝只取得1和3負，幸而李安度杜沙特及佐真奴等新兵逐漸融入球隊，因此自2月中力挫阿士東維拉後，接連再擊敗李斯特城、愛華頓及般尼茅夫等，4仗共攻入了11球。

伊美路維近日復出，有助阿仙奴中前場調動更見靈活。（Getty Images）

「兵工廠」現時以26戰得63分繼續高踞榜首，領先次席的曼城5分，是一個不多不少的距離，依然是一場勝仗也不能少。然而，阿仙奴防守力卻有改善空間，不單4場失了4球，主帥阿迪達最需要關注的是球隊開賽初段不夠集中，面對維拉時已於5分鐘被對方先開紀錄，上仗對般尼茅夫更是開賽9秒便失守，最後要到補時7分鐘才由雷斯尼爾遜絕殺奠勝，十分驚險。

富咸經過7場不敗後，上仗以2：3不敵另一支倫敦球會賓福特，暫以26戰得39分排第7，戰績相信已令人喜出望外。事實上，這有賴他們在主場往往有出色發揮，不單只曾3次落敗，更曾擊敗車路士、賽和利物浦等豪門。

阿仙奴防線在比賽初段常不夠集中，上場對般尼茅夫開賽僅9秒便失守。（Getty Images）

富咸值得留意的是，一月膝傷痊癒復出的以色列國腳馬諾所羅門（Manor Solomon）踏入2月狀態「着火」，近5場比賽每一場都有進帳，阿仙奴務必提防這名來自薩克達的借將。

富咸的馬諾所羅門（右）養傷了半季，近況卻非常出色，近5場每場都有進帳。（Getty Images）

對賽往績方面，阿仙奴近5次對壘取得4勝1和的壓倒勝優勢，上一次作客敗陣已是2012年1月的事。還有一點值得留意，近5次對賽中，有4次總入球超過2球；加上阿仙奴今季攻力強，守卻不算穩，所以今場一於博入球大！

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