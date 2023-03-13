歐聯全攻略｜皇馬再遇利物浦　銀河艦隊成紅軍剋星穩開主勝？

「利記海鮮」果然名不虛傳，利物浦前一周聯賽剛大破曼聯7：0，上周六聯賽竟然以0：1不敵原在降班區的般尼茅夫；來到周中的歐聯16強次回合造訪班拿貝球場，雖然紅軍通常遇強越強，但畢竟對手是剋星皇馬，不要說收復失地，就算取勝也談何容易。（球賽編號：FB8640，3月16日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



利物浦向來被諷為「英超羅賓漢」，硬撼豪門絕不手軟，遇上弱旅卻頻頻送分，在主帥高普首兩季陣容未執好時，情況最為明顯，近幾季球隊狀態巔峰，則大小通吃，但今季正值重整期，又回復「劫富濟貧」的本色。

利物浦（右）明明剛大破宿敵曼聯，於剛過去的聯賽卻不敵原在降班區的般尼茅夫。（Getty Images）

表現不穩是利物浦今季的致命傷，踢得好的時候，7蛋贈曼聯、兩挫曼城、熱刺及紐卡素等前列球隊都是手下敗將；但踢得差的時候，不只是輸給般尼茅夫，面對下游的狼隊也可以吞3蛋。

就算首回合對皇馬時也一樣，開賽初段士氣如虹，15分鐘內已連入兩球，但給對手站穩陣腳兼自己犯錯遭追平後，便開始患得患失，結果以2：5反勝為敗，在歐聯賽事歷來首次於晏菲路被攻入5球，瀕臨出局。

皇馬（白衣）是利物浦的剋星，近7次對壘，贏了6次，包括首回合反勝5：2。（Getty Images）

雲尼斯奧斯在歐聯表現特別醒神，今季已攻入6球。（Getty Images）

事實上，皇馬近年一直是利物浦的剋星，近7次在歐聯對壘，這支西甲豪門贏了6次，賽和1次，當中還包括兩次決賽。中鋒賓施馬有傷可能周中倦勤，但皇馬在他缺陣下，仍於聯賽以3：1輕取愛斯賓奴，足見鋒線人才濟濟，尤其雲尼斯奧斯祖利亞在歐聯特別醒神，今季已射入6球，包括首回合入了兩球，將是紅軍的心腹大患。

再者，皇馬主場威力強勁，今季只曾在西班牙盃不敵巴塞；而利物浦作客又特別弱，只取得6勝3和10負的劣績，因此，今場皇馬「主勝」根本沒有懸念。

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