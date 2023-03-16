英超特攻｜喜鵲紐卡素衝擊歐聯　諾定咸森林「大」冒險

經歷5場不敗的低潮後，紐卡素上場以2：1力挫狼隊，重返第5位，但要爭逐來季歐聯入場券，之後每一仗不容有失，尤其今周作客諾定咸森林，誓取一場「大」捷，繼續追趕英超前4位置。（球賽編號：FB8695，3月18日凌晨4時開賽，NowTV 621台直播）



今季由9月起，紐卡素已有出色表現，聯賽一度連續17場不敗，因此一直位居前列。不過，「喜鵲」踏入今年2月卻陷入低潮，不單5場不勝，在上場贏狼隊前，更經歷3連敗且一球不入，當中包括在聯賽盃決賽以0：2不敵曼聯飲恨。

紐卡素前鋒伊沙克上場對狼隊時，打破7場的入球荒。（Getty Images）

紐卡素的佳績建基於防守，今季聯賽僅失18球，防守力是英超之冠，其中門將尼克普比更一度連續10場不失一球。不過，自1月31日聯賽盃以2：1擊敗修咸頓一仗失了球後，接着的7場都未嘗保住清白之身，上場對進攻力弱的狼隊也失了一球贏2：1。可見，「喜鵲」如今的防守已不像季初那樣固若金湯。

攻力稍弱，則是紐卡素今季的問題，他們在聯賽只入了37球，是英超前9名中最少的，而且比攻力最強的曼城，也足足少了30球。猶幸瑞典前鋒阿歷山大伊沙克在上場終於打破了7場的入球荒，而且季初大勇而近況回落的米基爾阿米朗，上場亦有「士哥」，有助球隊提升整體的進攻信心。

阿米朗季初表現出色，但在新一年近況有所回落。（Getty Images）

「升班馬」諾定咸森林今季瘋狂增兵，新兵足夠填滿11個正選及7名後備的位置，經過一輪磨合後，由季初遭曼城狂數6：0，到近期再對曼城，能以1：1逼和對手，實力有一定提升。不過，他們近5場未嘗一勝，而上場作客以1：3不敵熱刺，更有球隊首席射手比蘭莊臣受傷，今仗上陣成疑。

比蘭莊臣是森林的首席射手，如果今場因傷倦勤，將大大影響球隊實力。（Getty Images）

翻查對賽往績，兩軍近7場對壘，紐卡素贏4次、森林贏3場，勢均力敵，但無論誰勝誰負，都會上演入球騷，這7場有6場，總入球都超過2球，所以若覺得客軍未必穩勝，不妨考慮入球大。

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