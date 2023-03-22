乒乓｜WTT澳門冠軍賽2023門票3．23發售　孫穎莎及王楚欽爭衛冕

「WTT澳門冠軍賽2023 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」將在4月17至23日在澳門塔石體育館舉行，這項由澳門特別行政區政府體育局、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）及銀河娛樂集團主辦、澳門乒乓總會協辦的大賽，日前公布賽事詳情及門票安排，門票將在3月23日上午10時起公開發售，價格由300港元起。



「WTT澳門冠軍賽2023 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」設男子、女子單打各32個席位，由世界前列的男子及女子球手各32名出戰，當中包括爭取衛冕的國家隊球手王楚欽和孫穎莎。

今屆賽事由過往的五日增至七日，賽程如下：

「WTT澳門冠軍賽2023」門票分為普通門票及地面賽場區貴賓門票兩種，每節普通門票售價為300港元或澳門元，地面賽場區貴賓門票500港元或澳門元；22及23日門票方面，普通門票500港元或澳門元，地面賽場區貴賓門票1000港元或澳門元，門票不設劃位，每人每場次限購最多4張門票。

門票將會在3月23日上午10時開始，透過澳門售票網（www.macauticket.com）及電話預訂，或到廣星傳訊澳門及香港門市購票，也可透過攜程旅行、Trip.com手機應用程式及大麥（www.damai.cn）購買，或是在賽事期間現場購票。

指定日子普通門票設購票優惠

4 月 17 至 21 日之普通門票設有購票優惠，一次購買同一賽事日相同場次 4 張普通門票可享九折優惠。

有關賽事詳細資料，請瀏覽賽事網頁wttmacao.sport.gov.mo、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）網頁worldtabletennis.com，或關注「澳門體育盛事」Facebook 專頁、「澳門體育」微信公眾號及「澳門特區體育局」微信訂閱號。