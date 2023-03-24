歐國盃︱英格蘭作客2:1挫意大利　哈利卡尼破朗尼紀錄成射手王

2024歐國盃外圍賽周四（3月23日）開鑼，C組英格蘭作客對意大利，雖在比賽後半段以10人應戰，但最終仍憑上半場先入兩球，以2:1取下勝仗，並打破61年來作客不勝對方的紀錄。而哈利卡尼（Harry Kane）亦憑一球12碼，超越朗尼（Wayne Rooney）成為英格蘭史上射手王。



英格蘭在上半場攻勢頻密，13分鐘，沙卡（Bukayo Saka）右路開出角球，哈利卡尼起腳抽射，卻省中意大利後防彈出，迪格蘭賴斯（Declan Rice）隨即上前補射網，助英格蘭先開紀錄。

至41分鐘，同樣是沙卡右路開角球至禁區遠柱，迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）緊纏哈利卡尼時手部觸球，球證翻看VAR判罰12碼。哈利卡尼其後操刀射入，令其國際賽入球達至54球，超越朗尼成英格蘭史上射手王。上半場補時階段，基亞利殊（Jack Grealish）接應哈利卡尼底線傳中，卻未能把握機會推射出界，英格蘭的優勢無法擴大。

換邊後，哈利馬古尼（Harry Maguire）於56分鐘在後場犯錯，意大利隨即反擊，由處子上陣、在阿根廷效力的列迪古（Mateo Retegui）攻入他首個國際賽入球，追成較1:2較接近比數。兩隊戰況其後越來越緊湊，意大利不斷製造攻勢，而英格蘭於80分鐘因左閘勞基梳爾（Luke Shaw）短時間內兩黃一紅被逐，淪為10人應戰。所幸英格蘭最終仍能保住勝局，並打破61年來作客不勝意大利的紀錄。