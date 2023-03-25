歐國盃外圍賽｜法國4：0荷蘭　新隊長麥巴比梅開二度

歐洲國家盃外圍賽B組首場賽事，法國主場迎戰荷蘭，獲委任為新隊長的麥巴比（Kylian Mbappe）表現活躍，交出兩個入球及一個助攻，最終協助球隊以4：0大炒對手，旗開得勝。



法國在上年世界盃決賽不敵阿根廷後，門將兼隊長洛里斯（Hugo Lloris）、中堅華拉尼（Raphael Varane）退出國家隊，領隊迪甘斯（Didier Deschamps）決定任命麥巴比為新隊長，有傳媒指基沙文（Antoine Griezmann）只獲委任為副隊長而感到不滿。

比賽開始後不久，兩人就擦出火花，麥巴比在2分鐘左路橫傳，基沙文在禁區中路射入。落後的荷蘭在8分鐘再次失守，基沙文禁區外右路開出罰球，荷蘭門將施利臣（Jasper Cillessen）似乎判斷錯誤，皮球省中他的身體再彈出，法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）門前撞入成2：0。

荷蘭的後防在整場比賽都不穩定，到了21分鐘更失第三球，麥巴比接應中場曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）的直線，面對施利臣輕鬆射入，並以3：0結束上半場。

法國在下半場的攻勢稍為放緩，但仍在87分鐘靠麥巴比的個人表演，推入禁區再大腳抽入成4：0。荷蘭在補時5分鐘獲12碼，但迪比（Memphis Depay）主射被門將邁治蘭（Mike Maignan）救出，再嘗試補中亦無法攻破對方的十指關，破蛋失敗，領隊朗奴高文（Ronald Koeman）再度執教荷蘭隊就出師不利。

歐國盃外圍賽同日其他賽果：



B組：直布羅陀 0：３希臘

E組：捷克 3：1 波蘭；摩爾多瓦 1：1 法羅群島

F組：奧地利 4：1 阿塞拜疆；瑞典 0：3 比利時

G組：保加利亞 0：1 黑山；塞爾維亞２：０立陶宛

