香港國際七人欖球賽｜港隊名單出爐　姚錦成：希望至少贏一場

相隔4個月，香港國際七人欖球賽將再於周五至周日（3月31日至4月2日）一連三天在香港大球場舉行。

上屆香港男子代表隊5戰5敗未嘗一勝，讓參賽原先宣告當時是生涯最後一次七欖的姚錦成，於賽後決定續戰。周二（28日）港隊公開操練，姚錦成笑稱今次不會再「反口」：「絕對是（我的）最後一次（七欖）。」



港隊周二（28日）於體育學院公開操練，分別公布男、女子代表隊參賽陣容。男子港隊球員絕大部份是去屆班底，唯獨華將李卡度（Cado）因上屆七欖時肩部神經所受的傷患未癒而缺陣，由史戴爾斯頂上。

【七欖】（張倩儀攝）

李卡度因傷缺陣

姚錦成表示自己和Cado合作8年，這樣的情況自己並不樂見：「其實寧願是直接甩骹，因為神經的傷更難控制。可是，也慶幸在Cado缺陣時有華將補上，現時MK（麥季聰）也得到教練信任。」阿成提起自己曾說過「沒有華將上來，自己好難放心退（役）」，他笑言：「現在我很安心。」

【七欖】今屆名單中僅兩位華將，分別是麥季聰（左）和姚錦成（右）。（張倩儀攝）

姚錦成最後一次七欖

上屆香港國際七人欖球賽在疫情限制下依然順利完成，港隊當時抽中「下下籤」與冠軍隊澳洲、列強新西蘭和薩摩亞同組，錄得5戰全敗的慘痛戰績。當時賽前宣告最後一次參戰七欖的姚錦成，終在不敵日本後，宣布再戰一屆。他笑言今次不會再「反口」：「今屆絕對是最後一次！上次無贏過，又輸了給日本，搞到我個心『囉囉攣』。」

今屆港隊與法國、英國和烏拉圭一同抽入B組，阿成對此表示：「希望今年可以贏到一場以上，最大目標是入盃賽8強。」阿成更強調自己只是不再打「Hong Kong Sevens」（即香港國際七人欖球賽），杭州亞運才是自己的生涯最終站。

【七欖】姚錦成期望可以在主場球迷面前打出最好表現。（張倩儀攝）

【七欖】姚錦成表示亞運後才會退役。（張倩儀攝）

女子隊再戰大球場 首戰正賽

上屆香港七欖不設女子組，令女子代表隊由球員變座上客，幸今屆終能再度於主場作賽，更是首次參戰世界系列正賽，可惜籤運不佳，抽入A組，同組對手有現居世界系列賽榜首的新西蘭、加拿大和英國，頗難應付。

【七欖】港隊雙隊長李念殷和高香慧。（張倩儀攝）

【七欖】主將莊嘉欣因傷未加入名單。（張倩儀攝）

另外，主將莊嘉欣因傷未入名單，雙隊長之一的李念殷（Melody）表示球隊有新球員支援，會以場上表現為目標、而不只看重結果：「例如地上爭球（Ruck）一定要快，再逐場逐場做好自己，我們對著身型高大的球隊，會用速度取勝，希望發揮到戰術。」Melody笑言能夠與男子隊一同在主場作賽已經很開心，全因香港七欖氣氛特別：「主場有朋友和家人，希望觀眾能入場一同支持男女子隊。」

【七欖】香港女子代表隊。（張倩儀攝）

香港男子七人欖球代表隊決選名單：



禾獲特（隊長）

拜恩塞巴

蔡紀駿

丹馬克

靴貝特

麥堅力

麥堅力韋斯

麥古洛

麥季聰

虎拿東尼

史戴爾斯

韋兆新

姚錦成



香港女子七人欖球代表隊決選名單：

高香慧（雙隊長）

李念殷 （雙隊長）

歐陽倩怡

米奇拉巴達莎

陳穎

陳楚琪

何維銨

林芷欣

奧亞娜

藍嘉敏

謝詠翹

韋諾蒔

