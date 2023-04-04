英超特攻｜車路士利物浦爆發藍紅之戰　半場一團「和」氣？

上季英超亞、季軍利物浦與車路士，今季表現大走樣，周末都經歷敗仗，兩軍周中碰頭，「藍戰士」主場出擊，會像近5次交手那樣——半全場均打和嗎？（球賽編號：FB9568，4月5日凌晨3時開賽，NowTV 621台直播）



利物浦7：0大破曼聯後，以為重拾正軌，豈料卻迎來三連敗，雖然3場敗仗都是作客，但上周六1：4不敵曼城一仗，甫易邊即被反超後，士氣信心又跌到谷底，表現一無是處，難怪主帥高賽後直言，就算對方防中洛迪卡斯簡迪被逐也好，球隊以11打10都未必能取勝。

車路士多名新兵都具質素，但梅迪歷（左）未夠自信，而祖奧菲臘斯則稍欠球運。（Getty Images）

事實上，紅軍今季作客表現非常恐怖，在聯賽僅取得3勝，對手卻是中上游份子的熱刺、紐卡素及阿士東維拉，就算面對白禮頓及狼隊等次一級對手，都可以吞3隻光蛋，因此今場也難以樂觀。

車路士上場同樣輸波，主場以0：2不敵維拉，打斷了近4場3勝1和的不敗戰績。不過，「車仔」在場面上表現不太差，控球率近七成，射門比率22：5，可是埋門把握力弱，尤其新兵梅迪歷仍是不夠信心，最後一腳往往操之過急，浪費機會。

中場大將尼高路簡迪久休復出，對車路士攻防都大有幫助。（Getty Images）

形勢不差，但後防一次大意失波，最後更吃下敗仗，似乎是今季車路士的寫照，但其實一眾新兵如安素費南迪斯及祖奧菲臘斯表現都「對辦」，中場大將尼高路簡迪亦自去年8月受傷以來終告復出，只是領隊樸達仍逃不過被炒厄運，也令戰局更難預料。

利物浦作客戰績異常差勁，聯賽14次作客輸了8場。（Getty Images）

相對於利物浦的力不從心，車路士的狀況略好一點，因此今仗在主場出擊其實可以看高一線，但值得留意是，兩軍近5次交手，全部打和，甚至半場都是和局，而且近3場對壘全部0：0悶和收場（包括去季足總盃及聯賽盃決賽）；只是，考慮到紅軍今季作客戰績異常差勁，與其估全場和，不如博「半場和」更穩陣。

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