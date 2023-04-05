英超速評｜水兵鬥海軍互交白卷 車路士攻門乏力 利物浦有心無力

連續4次對壘都以0：0收場，兩支褪色勁旅車路士與利物浦今場碰頭的表現，完全是今季的寫照，一隊攻門乏力，一隊有心無力。不過兩隊比較之下，還是兵多將廣的「藍戰士」有望快點重拾正軌。



車路士炒掉主帥樸達首仗，看守領隊Bruno Saltor以3-5-2陣式於主場出擊，大將尼干路簡迪以隊長身分復任正選，配合高華錫及安素費南迪斯的中場線，明顯比利物浦更具活力，加上兩邊翼衛芝維爾及列斯占士助攻助守，表現稱職，令主隊攻勢十分有威脅。

車路士看守領隊Bruno Saltor賽後說，在後備席沒有樸達在一起，感覺不太習慣。（路透社）

可是兩名前鋒祖奧菲臘斯及夏維斯腳風不順，屢次浪費機會，尤其夏維斯踢來患得患失，一次單刀，起腳太慢，被紅軍門將艾利臣撲到，但皮球撞中他反彈入網，滿以為僥倖建功，豈料一經VAR覆檢發現手球在先，吃了一記詐糊。車路士屢誤戎機只得1分後，以29戰39分排第11位。

車路士前鋒夏維斯今場屢誤戎機，他今季只入7球卻已是球隊的首席射手。（路透社）

車路士這一戰完全是過往失分賽事的翻版，攻勢不少，但把握力太弱，難怪聯賽只入了29球（攻力最強的曼城可入了71球），是他們在英超最差的入球數字，上次比賽29場射入少於29球，已要數到1923/24年球季，當時只入了16球。而「車仔」今季7.9%的射門入球比率，也是自1997/98年球季的新低。

簡迪復出在中場表現出色，是車路士未來重拾正軌的關鍵人物。（路透社）

新班主托德波里（Todd Boehly）財大氣粗，明明在冬季轉會窗豪花3億鎊，偏偏沒有覓得強力中鋒，如今只能寄望祖奧菲臘斯及梅迪歷等逐漸建立信心，然後待夏天引入像哈利卡尼那樣級數的射手，便有望重拾勁旅本色。

利物浦今場和波後，雖然比車路士排名高，以28戰43分排第8，但其實他們的問題由季初到現在都沒有改善過，中間或有一兩場突然復蘇，譬如主場以7：0大破曼聯，但更多的是像今場般，攻守進退失據。

利物浦右閘阿諾特經常被批評攻強於守，但今場代替他的祖高美斯更是攻守皆弱。（Getty Images）

比起上周六以1：4不敵曼城一仗，主帥高普今場在後防線輪換，以高祖美斯、祖爾麥迪比及森美卡斯，代替了阿歷山大阿諾特、雲迪積克及羅拔臣，但防線依然漏洞百出，其中以串演右閘的祖高美斯不時甩位，解圍又不清脆，簡直是後防的計時炸彈。

列斯占士曾為車路士攻破大門，可是因安素費南迪斯越位在先而吃了詐糊。（路透社）

當然，說了一百萬次，高普的防守體系是攻守一體，由前線瘋狂逼搶、超高位防線令對手墮進越位陷阱，中場線三人則要高效地搶截、圍堵、補位、掩護。今季缺了文尼，法明奴已過巔峰，前線逼搶沒從前那麼有效率；中場線更是重災區，佐敦軒達臣及法賓奴等已無法像以往一樣瘋狂奔跑覆蓋，防線的弱點自然表露無遺。

利物浦主帥高普賽後竟安慰對方的射手夏維斯。（路透社）

紅軍要慶幸的是，門將艾利臣依然保持極高水準，今場便最少有兩次救出對方的黃金機會，他也以11次「清白之身」，繼續角逐今季聯賽「金手套」寶座；紐卡素的普比及阿仙奴的蘭斯達爾，分別有13及12場不失球，暫列首次席。

高普賽後表示：「人們總盼望奇蹟，但我們只是重返軌道。我們想踢最好的足球，但事情總不會一定如願。我們會繼續奮鬥，並踏出正面的一步，有時是一小步，有時會是一大步。今晚，不巧是一小步而已。」他今場已作出了不少嘗試，例如中場以居迪斯鍾斯正選，只是鍾斯勤力有餘而沒有太多實際貢獻罷了，而且可其轉變的棋子始終不多；比起其他人，最想有奇蹟降臨的，或許正是高普自己。