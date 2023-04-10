歐聯全攻略｜8強開打　曼城拜仁「大」匯演？

哥迪奧拿自2016年入主曼城以來，贏了4次聯賽冠軍，但歐聯錦標依然無法「入手」，這一季他率領「藍月亮」以無敵姿態挺進8強，首回合主場面對「舊東家」拜仁慕尼黑、還有「舊仇家」杜慈，球隊上下爭勝決心肯定比過往更「大」。（球賽編號：FB9917，4月12日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



說哥迪奧拿是世界最佳領隊之一，應該沒有人異議，但他自離開巴塞隆拿後，無論在德甲與英超奪得幾多個本土冠軍也好，始終無法捧起歐聯錦標，他在2016年接掌曼城帥印後，6次帶隊挑戰大耳盃，最接近的一次，是前季躋身決賽，可是不敵車路士，而「車仔」時任主帥，正是今天率領拜仁的杜慈。

哥迪奧拿前季領軍殺入歐聯決賽，卻不敵杜慈領軍的車路士，杜慈現時則是拜仁主帥。（Getty Images）

不過，曼城今季在歐聯未嘗敗績，單計主場出戰的話，更是「無敵」狀態，不單4場全勝，而且攻入了17球，包括上一輪的16強時以7：0大破RB萊比錫。

事實上，曼城來到賽季後段，球員狀態不斷提升，前線除了怪物級的艾寧夏蘭特持續交出入球外，奇雲迪布尼精準的傳球、基亞利殊凌厲的盤帶、根度簡靈活的入楔，令球隊近期火力異常驚人，不單在各項賽事已締造了8連勝，而且入球更達31球，即每場平均差不多入了4球；這8場中，也只有兩場總入球不超過2球。

基亞利殊（左）與根度簡近況不俗，近4場各自為曼城貢獻兩個入球。（Getty Images）

拜仁在新帥杜慈領軍下，風格稍有變化，戰術上可能比之前更「穩陣」。（Getty Images）

拜仁在歐聯16強前，換掉了主帥拿高士文，讓曾執教多蒙特、巴黎聖日耳門及車路士等強隊的杜慈接任，雖然杜帥暫時戰績只是2勝1負，但或許到了歐洲賽場又有另一番光景，畢竟這支德甲班霸今季歐聯作客賽事同樣所向披靡，4戰全勝，包括上一輪以1：0力挫PSG。

今場強強對碰，「大」戰可期；翻查對賽往績，有趣的是，上4次對壘時，哥帥效力的卻是拜仁，而這4次碰頭，兩軍各勝2場，但當中3次總入球超過2球，今場自然可以再捧「入球大」。

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