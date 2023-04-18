歐聯全攻略｜背水一戰　拜仁慕尼黑主場迎曼城「大」反擊

近况火熱的曼城，在歐聯8強首回合主場以3：0大破德甲班霸拜仁慕尼黑，戰果頗令人意外，次回合輪到拜仁主場迎戰，他們今季歐聯主場出擊未嘗敗績，今次能否來個「大」反擊？（球賽編號：FB0275，4月20日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



拜仁在對曼城前夕炒掉拿高士文，前車路士主帥杜慈走馬上任，他領軍首仗以4：2力挫聯賽競爭對手多蒙特，但好景不常，之後4場卻錄得1勝1和2負的戰績，其中更作客吞了曼城3蛋，賽後兩名攻擊主力沙迪奧文尼及利萊辛尼更起爭執，據報文尼拳打辛尼，並遭球會罰停賽，是以這支德甲勁旅內部士氣深受打擊。

穆斯亞拿雖然只得20歲，但表現卻十分出色，是拜仁的聯賽神射手。（Getty Images）

幸而，拜仁今季在歐聯主場出戰特別醒神，強如巴塞隆拿、國際米蘭及巴黎聖日耳門都是其手下敗將，而且4戰全勝，攻入11球而未失一球。雖然中鋒祖普莫亭因傷未必趕及上陣，但拜仁今季的攻擊火力非常分散，已有18名球員取得入球，前線除了文尼與辛尼可用，還有基拿比、京士利高文及湯馬士梅拿供調配。

當中最值得留意的是，暫以11球成為球隊聯賽神射手的穆斯亞拿，這名20歲年輕中場盤帶十分出色，在防守球員密集的地區仍能控球自如，其引球突入禁區後射門，是拜仁的殺着。

杜慈接掌拜仁後，只錄得2勝1和2負的戰績，歐聯還在出局邊緣。（Getty Images）

史東斯（左）近期出任後防及防中的「搖擺人」後，表現越來越出色，上仗對李斯特城更取得入球。（Getty Images）

曼城則又在季末開啟「無敵」模式，他們周末於聯賽以3：1輕取李斯特城後，在各項賽事已連勝10場，而且這10場僅有兩場入球不超過兩球，總入球達37球，即平均每場3.7球，火力達到恐怖級別。

翻查對賽往績，兩軍也入球多多，近5場對壘，有4次總入球超過2球；拜仁為收復首回合落後3球的失地，今場勢必全力搶攻，所以其中一個可能是他們可以扳回一城，另一個可能則是遭曼城的反擊再逢大敗，無論勝負如何，「入球大」都屬穩開。

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