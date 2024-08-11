2028洛杉磯奧運懶人包｜時間+場地+新增項目　港隊新星一文睇清

巴黎奧運快將落幕，2028奧運在哪裏？有什麼新項目？

2028年奧運在洛杉磯舉行，口號是「Follow the Sun」（追隨陽光）。下屆賽事有五個新項目，場地有不少看點，《01體育》帶你一文睇清。



下屆奧運將在美國洛杉磯舉行。（洛杉磯奧運Facebook）

洛杉磯奧運2028｜日期及賽程

2028洛杉磯奧運（LA2028）將在2028年7月14日至7月30日舉行，殘奧則於8月15日至8月27日舉行。賽事共有35個大項、50個分項。

2028年將是洛杉磯第三次主辦奧運，第一次是1932年，第二次是1984年。

比賽的詳細賽程未定，但要留意的是，由於游泳賽事選均於同是開幕禮場地的SoFi Stadium，為了騰出時間為場地「變身」，洛杉磯奧運將一改以往「先游泳後田徑」的傳統，將兩個傳統大項的賽程掉轉，先田徑、後游泳。

今次是洛杉磯第三次主辦奧運，上次為1984年。（X圖片）

目前2028洛杉磯奧運的開幕禮及賽程，暫未有具體時間表。時差方面，香港比洛杉磯快15小時，所以香港晚上11時，就是洛杉磯的早上8時，香港中午12時，洛杉磯是前一天晚上9時。將香港時間在時鐘上減1圈再減3小時，就是洛杉磯的時間。

洛杉磯奧運2028｜新增比賽項目

2028洛杉磯奧運將新增五個項目，包括美國金牌希望棒壘球（baseball / softball），還有板球（cricket）、非撞式美式足球（flag football）、棍網球（lacrosse）和壁球（squash）。

棒球曾是2020年東京奧運比賽項目，在巴黎奧運被踢走後，4年後將再現五環舞台。（Getty Images）

壁球經歷多年終於「入奧」。這個項目一向是香港重點，由九十年代至千禧年初的「小旋風」趙詠賢，到千禧年中的「世青四小花」歐詠芝、陳浩鈴、趙家琪和梁善雅，以至現役的陳善鈺和何子樂，都是亞洲頂級，香港壁球絕對有力於國際舞台一拼。

壁球是香港隊強項。（資料圖片；趙子晉攝）

板球和棍網球曾是奧運項目，前者自1900年後時隔128年再次亮相，棍網球則自1908年後時隔120年重返奧運舞台。棒/壘球於1992年巴塞隆拿奧運首次亮相，到2008年北京奧運一直都是固定項目，但之後被取消，至2020東京奧運回歸，在巴黎奧運又被取消。非撞式美式足球與壁球一樣，首次躋身奧運大家庭。

棍網球時隔120年後重返奧運。（Getty Images）

洛杉磯奧運2028｜其他比賽項目

現代五項、舉重及拳擊最初被移除出計劃之外，前兩項經過討論及一定程度改革，重新列入奧運項目。拳擊則因國際奧委會與國際拳擊協會的紛爭，據《路透社》報道，預計2025年決定拳擊在洛杉磯奧運的命運。

今屆首次躋身奧運的霹靂舞，引起迴響，可惜「壽命」只得一屆，在洛杉磯奧運將被剔除。

洛杉磯奧運所有項目，詳列如下：

游泳、韻律泳、跳水及水球

射箭

田徑

羽毛球

棒壘球

籃球、三人籃球

獨木舟

板球

公路單車、場地單車、山地車、BMX

馬術

劍擊

曲棍球

非撞式美式足球

足球

高爾夫球

體操、藝術體操、彈網

手球

柔道

棍網球

現代五項

賽艇

七人欖球

帆板

射擊

滑板

運動攀登

壁球

滑浪

乒乓球

跆拳道

網球

三項鐵人

排球、沙灘排球

舉重

摔跤



拳擊在今屆巴黎奧運引起不少爭議。（Getty Images）

洛杉磯奧運2028｜比賽場地

洛杉磯是美國加州旅遊聖地，荷里活、日落大道等都是著名景點，而且美國運動產業發達，加州運動氣氛濃厚，擁有不少體育隊伍以及先進場館與設施。

開幕禮、閉幕禮及游泳場館：SoFi體育館（SoFi Stadium）

2020年9月啟用的SoFi體育館（SoFi Stadium），是全球造價最貴的體育場地，耗資超詔50億美元。SoFi體育館是美式足球隊洛杉磯公羊和洛杉磯閃電的主場，曾舉辦多項大型盛事，例如超級碗和BTS演唱會，在洛杉磯奧運前，亦將上演2026年世界盃和2027年超級碗。

SoFi體育館將舉行洛杉磯奧運開幕禮和閉幕禮，亦是游泳比賽場地，預計游泳賽事將容納3.8萬名觀眾，是史上最大型奧運游泳賽場。有趣的是，由於場地「變身」需時，大會將要破天荒把游泳和田徑賽程對掉，反轉「先游泳、後田徑」的傳統奧運賽程。

SoFi體育館。（Getty Images）

開幕禮、閉幕禮、田徑：洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）

洛杉磯紀念體育場在奧運史上地位極高，曾於1932年及1984年兩度燃點奧運聖火，田徑傳奇劉易斯在此取得4面金牌，史上首個女子馬拉松奧運金牌也在此誕生。雖然2028洛杉磯奧運開幕禮主要場地是SoFi體育館，但洛杉磯紀念體育場也是開幕禮和閉幕禮場地，消息指，奧運聖火將在開幕當日從這個體育場出發往SoFi體育館，寓意奧運傳承。

洛杉磯紀念體育場。（Los Angeles Memorial Coliseum Facebook）

其他比賽場地，現名Crypto.com Arena的NBA球隊湖人主場將舉行體操賽事，籃球比賽則在快艇主場上演。還有當地著名的聖莫尼卡海灘與威尼斯海灘，將成為沙灘排球、滑板、滑浪及三人籃球賽場，玩過《GTA》的玩家，相信對這兩個地方十分熟悉。

當然，由於洛杉磯奧運尚有4年，比賽場地會否有變，最終定案有待賽會最新公布。

湖人主場Crypto.com Arena。（Crypto.com Arena官網）

洛杉磯奧運2028｜值得留意的香港運動員

香港隊經歷史上最成功一屆奧運，2金2銅共4面獎牌成為巴黎奧運最美麗回憶。然而不少運動員下屆能否出戰，成為疑問，年輕一代的港隊成員同樣值得大家留意。

陳善鈺｜女子壁球

自九十年代起，壁球已是香港傳統運動強項，由趙詠賢到「四小花」歐詠芝、陳浩鈴、梁善雅和趙家琪，再到湯芷穎、廖梓苓，現在由亞錦賽冠軍兼杭州亞運銀牌陳善鈺接班。陳善鈺現年22歲，四年後才26歲，正值當打。

陳善鈺為杭州亞運壁球女子單打、團體銀牌。（港協暨奧委會）

陳諾思｜女子花劍

陳諾思在巴黎奧運首次踏上五環舞台，勇闖16強，表現絕不失禮。未來四年，她誓再次為人生第二個奧運努力，先爭取入場券，再向佳績進發。

陳諾思首戰奧運，以16強創香港女子花劍歷史。（01體育記者袁志浩攝）

梁千雨｜男子花劍

要找男子花劍的新一代，梁千雨是其中一人。他目前已是男花主力之一，去年於世錦賽與師兄張家朗、蔡俊彥和楊子加擊退意大利，最終取得團體賽銅牌，梁千雨的表現連張家朗都大讚。

今年5月香港在花劍世界盃奪團體金牌，19歲的梁千雨表現出色。（資料圖片；歐嘉樂攝）

麥世霆｜男子蛙泳

18歲的麥世霆去年在世界青少年游泳錦標賽勇奪男子200米蛙泳金牌，是繼2013年取得一金一銅的何詩蓓之後，香港另一名世青游泳冠軍。今年他再打破自己保持的100蛙泳香港紀錄。

麥世霆曾獲2023年世青賽200米蛙泳冠軍。（資料圖片；楊宇翹攝）

張心悅｜女子背泳

剛過18歲生日的張心悅，是香港史上最年輕達到奧運A標的泳手，出戰巴黎奧運女子100米及200米背泳，相信經歷過今次「成人禮」，她日後能再創佳績。

巴黎奧運，張心悅代表港隊出戰100米及200米背泳。（袁志浩攝）

李芯瑤｜女子自由泳

李芯瑤在D1學界賽事多次打破50米及100米自由泳紀錄。年僅16歲看她今年代表港隊參戰世錦賽女子4X100米自由泳，去年全運會女子中學組50米自由泳，她更打破大會紀錄。

李芯瑤去年打破全運會中學組50自大會紀錄。( 張倩儀攝）

吳詠琳（女子乒乓球）

吳詠琳與朱成竹組成女雙拍檔，贏過WTT挑戰賽女雙冠軍，今屆巴黎奧運成為港隊女團後備成員。今年5月，她曾在WTT沙特大滿貫女雙賽事，與澳洲的劉揚子合力擊敗過日本的張本美和/平野美宇。