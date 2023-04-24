英超特攻｜榜首大戰曼城迎阿仙奴　藍月搶第一隊入球？

隨着阿仙奴在聯賽三連和，其榜首優勢越來越不明顯，現時只領先曼城5分，但多賽2場，也令周中雙方的榜首大戰恍如「英超決賽」。主場出擊的「藍月亮」近況火熱，而他們往往比對手早入局，似乎誰也阻止不了他們摘下勝利3分。



曼城上周中穩紮穩打地1：1作客賽和了拜仁慕尼黑躋身歐聯4強，雖然終止了10連勝的走勢，但聯同周末足總盃4強3球輕取錫菲聯闖入決賽後，他們在各項賽事已錄得13勝3和、連續16場不敗的佳績；若單論主場戰績，更已11連勝，簡直達到了「無敵」狀態。

在曼城新戰術調整下，奇雲迪布尼（左）減少了防務工作，令他更能專注進攻。（Getty Images）

而且，在16場不敗走勢中，只有對利物浦一仗，曼城是先失守，換句話來說，他們在其餘15場都是先開紀錄的一隊，可見他們往往比對手快入局。

事實上，曼城主帥哥迪奧拿很擅長在季末一段時間，將球員狀態調校至頂峰，而他今季更在戰術上有所調整，讓史東斯出任防中 / 中堅搖擺人，令球隊的發揮更穩定；哥帥甚至「放下身段」，不再拘泥於控傳主攻，例如首循環作客阿仙奴一仗，曼城便放棄控球，卻以防守反擊力挫對手。

曼城不止得艾寧夏蘭特入球頻頻，翼鋒馬列斯周末對錫菲聯時亦大演帽子戲法。（Getty Images）

阿仙奴其實也錄得連續12場不敗，上一次輸波正是2月主場敗給曼城；可是他們在聯賽接連賽和利物浦、韋斯咸，甚至是榜尾的修咸頓，儘管仍以75分續踞榜首，但只領先曼城5分，而且多打兩場下，今仗實屬許勝不許和。只是，中堅威廉沙列巴因傷倦勤後，「兵工廠」的防線變得不穩，在他5場缺陣中，未嘗保住「清白之身」，今場面對攻力強橫的曼城，恐怕凶多吉少。

阿仙奴近況回落，聯賽錄得三連和，當中中場馬田奧迪加特是少數保持水準的一員。（Getty Images）

雙方近7次對壘，曼城全勝而歸，而且當中有6次都是先拔頭籌，如果哥帥不犯每逢大戰都「諗多咗」的毛病，那麼不只主勝穩陣，博他們成為今仗第一隊入球，同樣是手到拿來。

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