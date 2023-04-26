英超特攻｜熱刺迎曼聯爆前四爭奪戰　入球騷「大」放送

英超踏入最後直路，今周除了有阿仙奴與曼城的榜首大戰外，前四之爭也有第4的曼聯作客第5的熱刺。熱刺上周末慘負紐卡素，士氣受挫，今周迎擊「紅魔鬼」會否再遭逢「大」敗？（球賽編號：FB0592，4月28日凌晨3時15分開賽，NowTV 621台直播）



熱刺上周末作客以1：6大敗給紐卡素，開賽僅21分鐘便失了5球，令人震驚，事實上他們近5場聯賽，也只是取得1勝2和2負，現時以32戰得53分，落後第4的曼聯達6分，且多踢兩場，因此要繼續爭取前四及來季歐聯入場券，今場「6分波」不容有失。

熱刺翼鋒孫興慜近3場入了2球，狀態不俗，是球隊今場的取分之匙。（Getty Images）

不過，熱刺近期的防守實在不敢恭維，近5場失了14球，除了對紐卡素的大敗外，面對般尼茅夫及修咸頓等下游份子，都曾被攻入3球；連帶這5場的總入球，有4次超過2球。隊長洛里斯賽後亦狠批隊友比賽態度差劣、沒有鬥心，或令球隊的軍心進一步受挫，防線表現更令人擔心。

曼聯剛於足總盃憑互射12碼淘汰白禮頓，闖入決賽，面對同市強敵曼城，力爭今季第二項錦標，當然，主帥坦赫格另一重要任務，就是帶領球隊闖入前四，雖然曼聯暫時有點優勢，但近期作客的表現，卻又難以給人信心，皆因他們近5場只取得2勝3負，而且這3場敗仗中，失掉了12球，而未入一球。

曼聯翼鋒安東尼近期逐漸融入球隊，在右路產生不少威脅。（Getty Images）

「紅魔鬼」近期雖有中場基斯甸艾歷臣復出，但兩名正選中堅利辛度馬天尼斯及華拉尼均因傷倦勤，而頂替他們的哈利馬古尼卻像計時詐彈，上場歐霸盃對西維爾時，便被對手逼甩皮球，不單在8分鐘便失守，最後更以0：3落敗出局。坦帥上場對白禮頓時起用勞基梳爾串演中堅，夥拍域陀連迪路夫扼守中路，這對組合似乎更為穩健。

曼聯上場以梳爾（右）夥拍連迪路夫扼守中路，效力似好過讓馬古尼擔任正選。（Getty Images）

觀乎對賽往績，近5次對壘，曼聯贏了4次，似乎今仗亦勝望較濃；而這5場比賽，有4次總入球超過2球，如果覺得曼聯屬可勝不穩，那麼博入球大，相信是更佳的選擇。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。