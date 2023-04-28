澳職方程式｜墨爾本勝利迎布里斯班獅吼　爭勝慾不強　先以和為貴

澳職常規賽來到最後一周第26周，尾三的墨爾本勝利主場迎戰尾二的布里斯班獅吼，雙方都無法爭入前六名，今場沒太多競爭意慾下，相信會以和為貴。（球賽編號：FB0769，4月29日下午5時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



之前長期在榜末的墨爾本勝利，上周主場以2：1力挫FC麥克阿瑟後，賽後以25戰得28分升上第10，不過落後第6的威靈頓鳳凰4分，已篤定無緣季後賽。

墨爾本勝利近7場取得4勝2和1負佳績。（Getty Images）

墨爾本勝利能擺脫尾位，全靠在主場表現特別出色，近7場取得4勝2和1負佳績，連榜首的墨爾本城及第3的中岸水手，都是其手下敗將。

墨爾本勝利另一個勝利關鍵，是老將科拿路利有否表現，這名35歲前鋒面對榜首三雄墨爾本城、阿德萊德聯及中岸水手，都能取得入球，並助球隊取得2勝1和；不過近4場他未有進帳，球隊也只得1勝1和2負的劣績。

35歲老將科拿路利是否有表現，是墨爾本勝利另一個勝利關鍵。（Getty Images）

布里斯班獅吼近態反覆，取得2勝1和2負，暫以25戰27分排尾二，他們是聯賽的「和波專家」，今季共賽和了9場，與次席的阿德萊德聯並列和波最多。

布里斯班獅吼近態反覆，是聯賽的「和波專家」，今季共賽和了9場。（Getty Images）

兩軍近5次碰頭，雙方也賽和了3次，要留意的是，5場對碰中有4次半場都是0：0悶和；既然雙方爭勝意慾不強，又有往績支持，今場一於博半場和。

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