足球教練課發掘大專生潛能　勇敢追尋人生理想

每人都有獨特的天賦才能，及早找到自己的興趣及專長對青少年的人生規劃無比重要。由香港賽馬會及曼聯合作推行的「賽馬會學界足球發展計劃」（計劃）本學年第五度與香港高等教育科技學院（THEi）合辦足球教練課程，並首次為嶺南大學持續進修學院的大專生帶來足球工作坊。希望年輕人在體驗專業的足球教練訓練時，亦從中發掘個人專長並裝備自己，思考未來路向。



學生在足球教練課程中，了解到非本地足球訓練模式，並為日後成為全職教練打好基礎。

THEi運動及康樂管理系學生朱家騫分享在曼聯足球學校香港總教練奧拜恩（Christopher O’Brien）身上學到如何教導初次接觸足球的學生：「透過基本練習讓學生了解足球規則及玩法，再加入競技及比賽元素增添趣味，希望未來能設計更多小遊戲去教導小朋友。」

THEi學生朱家騫（右）從奧拜恩身上學到有趣的教學模式。

將所學融入其他運動教學

THEi學生李家輝本身是一名排球教練，但亦從課程得到啟發：「我希望自己能因應球員的個人技術程度調整訓練內容，學習關顧他們的心靈需要及個人成長。」

THEi學生李家輝認為課程雖然以足球為學習重心，但實際上可以將所學融入自己的排球教學。

THEi工商及酒店旅遊管理學院暨語文及通識教育學院院長卓建南教授表示：「同學能夠從足球運動學到團隊精神！即使每個學生的主項、教練經驗及能力有別，但同樣在課程中有所得著。」

透過工作坊成為戰友

嶺南大學持續進修學院（學院）的學生郭宇謙和陳錦文因為足球而成為好友，並一同參與工作坊。兩人最深刻的是設計訓練予其他同學，雖然在過程中遇上挑戰，但能夠互相扶持完成目標，很有成功感。陳錦文回想以往只會以球員角度思考，現在了解到教練需要考慮及兼顧球員安全、球隊運作等，視野更廣闊。他未來希望成為足球教練，將這套輕鬆愉快的教學模式帶給學生。

學院講師盧其釗認為工作坊讓同學開眼界，了解非本地足球訓練模式，並著眼鼓勵及加強溝通，這些經歷對同學日後成為全職教練非常重要。

嶺南大學持續進修學院學生郭宇謙（右二）感恩足球讓他認識互相扶持的好朋友。

足球除了是一項全球性運動，更幫助青少年發掘潛能，走出獨特人生。

(資料及相片由客戶提供)