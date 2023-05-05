英超特攻｜喜鵲紐卡素迎兵工廠阿仙奴　「半場和」味濃？

阿仙奴周中輕取車路士，雖然英超争標形勢陷入被動，但還得繼續戰鬥，保住奪冠希望，因此今周作客前四份子紐卡素實不容有失，不過「喜鵲」近況勇銳，「兵工廠」能否在聖占士公園全身而退？（球賽編號：FB1022，5月7日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



三連和之後，阿仙奴再作客以1：4慘敗曼城，爭標形勢逆轉，陷入被動局面，雖然周中以3：1輕取車路士，一度重返榜首，但寶座還未坐暖，翌日曼城主場即以3：0大破韋斯咸，又將「兵工廠」壓下去。現時雙方積分差距雖然只有1分，但以79分居首的曼城，有少打一場的優勢。

阿仙奴周中輕取車路士，一度重登榜首，但曼城擊敗韋斯咸後，又將榜首寶座奪去。（Getty Images）

當然，阿仙奴上下也沒有理會曼城的心情，只會埋首之後每場全力爭勝，而首關就遇上近況大勇的紐卡素。雖然「兵工廠」擁有聯賽最佳的作客紀錄，17次作客贏11場及攻入33球，均是列強之最，但是「喜鵲」近9場贏了8場，是曼城以外，狀態最好的球隊。

紐卡素季初極度重視防線，去到季末卻解放了攻擊力，近期佳作有5：1大破韋斯咸、6：1狂數熱刺、4：1輕取愛華頓等，近6場入了18球，氣勢一時無倆。其中前鋒哥林威爾遜重拾埋門觸覺，近7場入了8球，是近期最火熱的射手。

紐卡素近況極勇，過去9場聯賽贏了8場。（Getty Images）

哥林威爾遜近況火熱，近7場已入了8球。（Getty Images）

阿仙奴作客往績佳，紐卡素勝在近況勇，今場勝負難以預料，不過翻查對賽往績，兩軍近8次對壘有7次半場賽和，而且悉數以0：0悶和，似乎雙方相遇往往上半場都步步為營，所以大多互無紀錄；那麼，今場一於追往績，半場博和！

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