歐聯全攻略｜4強開打　皇家馬德里主場迎曼城辦「大」事

今季各條戰線進入最後直路，季初贏得歐超盃、周末又剛摘下西班牙盃的皇家馬德里，向第3項錦標——歐聯進發，不過他們在4強的對手是劍指「三劍王」的英超豪強曼城；皇馬能否再度躋身決賽爭取衛冕，還看首回合於主場出擊，可否先取得一場「大」捷。（球賽編號：FB1235，5月10日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



陣中有頗多老將的皇馬，臨近季尾有點疲乏，近4場輸了兩仗，分別作客以2：4及0：2不敵基羅納與皇家蘇斯達；無獨有偶，這兩場敗仗都欠缺了中鋒賓施馬。

賓施馬剛在西班牙盃決賽復出，即帶領皇馬捧盃。（Getty Images）

事實上，該35歲老將今季不止為球隊貢獻了29個入球，而且他在進攻上的串連、走位，為兩名鋒線拍檔雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，製造了不少入球機會；賓施馬亦是大賽球員，剛在西班牙盃復出，即助球隊捧盃。

曼城應該不會忘記賓施馬的威力，畢章他們上屆4強就是給皇馬淘汰。「藍月亮」上屆首回合以4：3先拔頭籌，次回合踢到73分鐘又由馬列斯建功，滿以為再度闖入決賽之際，卻遭洛迪高於補時階段連入兩球，令比賽要戰至加時，賓施馬便在加時階段射入12碼，卒之皇馬兩回合以6：5晉級。

洛迪高（左）上屆歐聯4強次回合對曼城時，在補時連入兩球，是皇馬闖入決賽的功臣。（Getty Images）

曼城不單有夏蘭特這名超級射手，中場如根度簡的入球能力同樣不俗。（Getty Images）

翻查兩軍對賽往績，近兩季4次碰頭，曼城贏了3次，所以皇馬就算主場出擊，也難言穩勝。反而，值得留意的是，兩軍這4次對壘，總入球數全部超過兩球。

再者，曼城近況神勇，近20場未嘗敗績，加上攻力驚人，近5場總入球悉數超個兩球。因此，與其博皇馬主場報捷，可能追捧入球大更着數。

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