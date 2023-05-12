英超特攻｜聯賽鬥入直路　曼城穩贏愛華頓開W

英超進入最後直路，榜首領先的曼城今周作客護級份子愛華頓，雖然「拖肥糖」上仗反彈大破白禮頓，但「藍月亮」勢如破竹，加上往績佔優，今場客勝穩開。（球賽編號：FB1321，5月14日晚上9時開賽，NowTV 621台直播）



愛華頓經歷4和3負的7場不勝後，深陷降班漩渦，但上場卻意外地作客以5：1大破近期表現不俗的白禮頓，在截稿前以35戰32分升上尾四，暫時脫離降班區；不過，他們也只是比尾三及尾二的李斯特城與列斯聯多2分而已，因此餘下對曼城、狼隊及般尼茅夫都要全力爭勝。

愛華頓上周作客以5：1大破白禮頓，暫時脫離降班區。（Getty Images）

只是，要在曼城身上搶分卻是談何容易，愛華頓過去11次面對曼城，輸了10次，唯一令他們稍添信心的是，今季首循環他們憑迪馬雷格雷的入球，作客以1：1逼和了「藍月亮」。

曼城在最後階段越戰越勇，趕過了一直領先的阿仙奴，現時以34戰82分雄踞榜首，領先「兵工廠」1分，但少賽一場，餘下對愛華頓、車路士、白禮頓及賓福特4場，只要贏得其中3場，便足以蟬聯錦標。

愛華頓中場杜韋麥尼爾近況不俗，對白禮頓時入了兩球。（Getty Images）

事實上，「藍月亮」在季尾開了「無敵mode」，各項賽事已21場不敗，如果單計聯賽更取得10連勝，他們上次輸波已是2月對熱刺的事了；而且，主帥哥迪奧拿沒有一絲鬆懈，例如上周對列斯聯時，球隊當時領先兩球，但前鋒艾寧夏蘭特讓了12碼主射權給隊友根度簡，哥帥也即時訓斥夏蘭特，認為他既是陣中最好的12碼劊子手，就應該自己主射並確保球隊的勝利。

曼城中場根度簡上仗對列斯聯時梅開二度，但又射失了12碼。（Getty Images）

曼城稍有隱憂是，周中還要於歐聯4強次回合迎戰強敵皇家馬德里，但以他們現時的狀態，客勝還是手到拿來。

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