游泳｜何詩蓓環地中海賽200自首名晉級　池江璃花子無緣A級決賽

何詩蓓（Siobhan Haughey）在泳總日前公布的杭州亞運名單榜上有名，意味她將繼2014年韓國仁川之後，再次出戰亞運。



亞運之前尚有世界長池錦標賽這個大賽，何詩蓓繼續備戰，一連三個周末日角逐一環地中海賽（Mare Nostrum），首站首日賽事，她以1分57.97秒晉級200米自由泳決賽，在39名選手中排第一。

何詩蓓將於環地中海賽爭金。（Getty Images）

環地中海賽第一站於沌國魯西永地區舉行。今站焦點是女子200米自由泳，何詩蓓將巧遇患上白血病後首次遠征海外的日本飛魚池江璃花子。然而池江始終未從大病中回復昔日的最佳狀態，她在初賽游出2分01.94秒，只能躋身B級決賽，何詩蓓則以1分57.97秒晉身A級決賽，將於香港時間周六（13日）晚上11時24分爭冠。

港隊派出9名泳手角逐環地中海賽，除了何詩蓓，尚有同樣取得巴黎奧運入場券的背泳小將張心悅和男飛魚何甄陶等。

何詩蓓400米自由泳達巴黎奧運A標。（資料圖片／Getty Images）

女子：

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳、50米蛙泳

張心悅：50米背泳、100米背泳、200米背泳

李芯瑤：50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳

男子：

何甄陶：50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳

林昭光：200米自由泳、100米蝶泳、200米蝶泳

麥世霆：50米蛙泳、100米蛙泳、200米蛙泳

Adam Chillingworth：100米蛙泳、200米蛙泳

黃培燊：100米蛙泳、200米蛙泳

衛恆恩（Peter Harry Whittington）：200米混合泳、400米混合泳

