歐聯全攻略｜曼城主場搶攻皇家馬德里　捧藍月「大」無畏

今季爭逐「三冠王」之旅，曼城除了國內賽事英超及足總盃外，周中歐聯4強則要應付最大勁敵皇家馬德里，首回合打成1：1平手，「藍月亮」寄望繼續發揮強「大」主場優勢，力爭躋身決賽。（球賽編號：FB1518，5月18日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



曼城今季在歐聯主場賽事超級強勁，5次出賽悉數奏捷，而且總入球都超過兩球，除了2：1小勝多蒙特外，其餘4場全部攻入3球或以上，包括5：0大破哥本哈根、3：1勝西維爾、7：0狂數RB萊比錫，強如拜仁慕尼黑也慘吞3蛋；5場總共攻入20球而只失2球，攻防兩端都有超卓表現。

由於曼城現時的戰術讓史東斯會兼任防中及中堅，解放了洛迪的進攻能力。（Getty Images）

這20球中，中鋒夏蘭特獨佔9球，其入球能力固然值得表揚，但曼城真正恐怖之處是前中後三線球員都有入球能力；這20球中除了其中一球是烏龍球外，其餘10球分別由8個球員取得，不只奇雲迪布尼及根度簡等擅射的中場，就連防中洛迪卡斯簡迪、防中/中堅自由人史東斯及後防新秀歷高路易斯都曾入波，攻擊十分多元化。

皇馬近10屆歐聯5次打入決賽，且都能成功奪標，包括上季擊敗利物浦第14次捧走大耳盃，作戰經驗極為豐富，不過他們近況一般，近6場只取得3勝1和2負；如果只計作客賽事的話，皇馬今季更輸過7次，包括歐聯以2：3不敵RB萊比錫。

當今兩名最佳主帥安察洛堤及哥迪奧拿今季歐聯4強交手，兩人識英雄重英雄，但總有一方會遭淘汰。（Getty Images）

雲尼斯奧斯祖利亞在歐聯4強首回合為皇馬先拔頭籌，但球隊終被曼城以1：1逼和。（Getty Images）

翻查對賽往績，曼城主場對皇馬未輸過，取得2勝2和的上風；另要留意的是，兩軍近5次碰頭有4次總入球超過2球。因此，曼城今場主勝可期，但考慮皇馬經驗較豐富，有可能在90分鐘守和，所以入球大可能更可取。

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