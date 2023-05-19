英超特攻｜阿仙奴背水一戰作客諾定咸森林　兵工廠「大」爆發

英超競逐來到最後兩場，之前很長時間高踞榜首的阿仙奴，在季尾大跌「Watt」，不單被曼城後來居上，而且今周作客諾定咸森林稍有差池的話，亦會提早將聯賽錦標拱手相讓。（球賽編號：FB1613，5月21日凌晨0時30分開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴早前不敵曼城後，已喪失爭標的主動權，之後連贏車路士及紐卡素，滿以為能保住一線奪冠希望，豈料上周一盆冷水照頭淋，主場竟以0：3慘負白禮頓，形勢更為不利。「兵工廠」現時以36戰81分排次席，落後曼城4分兼多打一場，如果他們今周不敵森林，「藍月亮」便會提早宣告成功衛冕。

阿仙奴的沙卡上仗對白禮頓時多次錯失入球機會。（Getty Images）

事實上，臨近季尾越顯示出阿仙奴經驗不足，表現也越趨飄忽，有時攻勢水銀瀉地，有時後防犯錯連連，這也解釋了他們近來無論勝和負也好，比賽往往大開大合，比數也自然大手交易，他們近10場英超，除了2：0贏紐卡素一仗外，其餘9場總入球都超過2球

暫時以34分排第16位的森林，距離降班區3分，如果今場取勝，便很有機會成功護級，事實上他們經歷4連敗後，近4場卻有不錯表現，取得2勝1和1負，其中的勝仗包括擊敗近期表現優異的白禮頓。

馬天利尼（右）上仗對白禮頓時於比賽20分鐘便退下火線，大大影響了阿仙奴的側擊力。（Getty Images）

森林越打越好，多得前鋒艾禾尼爾近期腳風大順，這名25歲尼日利亞鋒將近兩場攻入4球，他頭槌攻門頗有把握，將是阿仙奴防線的心腹之患。

艾禾尼爾近況大勇，助森林近兩仗搶得4分。（Getty Images）

翻查近5場對賽往績，阿仙奴贏3次而森林贏了2次，而阿仙奴所贏3場都是以大比數勝出，分別以4：0及兩場5：0取勝；加上「兵工廠」近期每有大手交易，因此今場入球大亦是捧得過。

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