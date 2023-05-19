歐霸｜摩連奴使看家本領守死利華古遜　率羅馬入決賽念情誼不狂歡

歐霸盃4強次回合，摩連奴領軍的羅馬作客德甲的利華古遜，守足全場，最終以0：0握手言和，羅馬兩回合以一球順利晉級決賽。

摩帥領羅馬連續兩年打入歐洲賽決賽，今仗他駕駛的「摩式大巴」更發揮至極致，以經典的「泊大巴」戰術，力抗對手全場的狂轟23次，笑到最後。摩連奴的一項紀錄，更對羅馬捧盃十分有利。



羅馬藉艾度亞度保夫（Edoardo Bove）首回合一箭定江山，助羅馬主場擊敗利華古遜。由摩連奴帶領的羅馬，次回合作客德國目標明確，只要羅馬不敗就足以晉級，這個設定簡直是正中摩帥的下懷。

摩連奴大條道理打守勢足球，主隊利華古遜不斷施壓，最具威脅一腳就是穆沙迪亞比（Moussa Diaby）快放射入禁區，右路勁射中楣。其餘時間，羅馬的防守算是緊密，利華古遜屢度遠射攻門，但亦過不了羅馬門將柏迪斯奧的十指關，首45分鐘完成任務。換邊後，利華古遜的攻勢愈來愈入肉，羅馬依然頂得住，結果守足90分鐘，任務完成，與利華古遜打成0：0，兩回合計以一球淘汰對手，殺入歐霸決賽，將與「歐霸專家」西維爾爭冠。

羅馬球員眾志成城做好防務。（Getty Images）

泊大巴守出個未來

守勢波是摩連奴的看家本領，今仗他把自己的「泊大巴」發揮得淋漓盡致，羅馬隊長柏歷簡尼開賽2分鐘的禁區頂射門，同時不中目標，亦是羅馬全場唯一的攻門，其餘時間都是專心防務。

利華古遜全場23次攻門，其中只得7次來自禁區內，唯一中目標的就是伊朗中鋒阿斯蒙的頭槌。其餘5次中目標攻門都是遠射，悉數被柏迪斯奧救出，而羅馬球員亦成功8次封走對方的射門，單看數據就足證摩連奴在防守上的心思。

利華古遜（橙色）全場多達23次攻門，可惜全數未能射破羅馬大門。（網上截圖）

入決賽=贏冠軍？

摩連奴被熱刺解僱後，隨即接掌羅馬，上季更加稱霸歐協聯，今季再帶領球隊連續兩季殺入決賽。羅馬96年隊史以來第4次打入歐洲賽決賽，其中兩次正是來自摩連奴治下。

往績上，摩連奴絕對是歐戰決賽專家，事關摩帥對上5次領軍打入歐戰決賽，全數奪冠而回，勝率100%，今次領羅馬再爭標，根據往績有望再添一冠。

摩連奴過往以激情見稱，曾經領軍出線後，在奧脫福及魯營狂奔慶祝，摩帥今次沒有這樣做，不是他年事已高或者激情不再，而是念在舊情，「我依然跑得動。沙比阿朗素是我的朋友，就算比賽時忘掉情誼，但在賽後都難以瘋狂慶祝，因為我不喜歡在朋友面前狂歡，他做得十分好，所以我在心底慶祝過就算了。」

羅馬再入決賽，眾將都歸功摩連奴，中堅基斯坦迪直言全靠摩帥的部署，並完整地執行，才可取得完美的結局；譚美阿巴謙坦言球隊死守了90分鐘，而面對一支強隊，為了勝利就需要這樣做。

摩連奴再領羅馬殺入歐戰決賽。（路透社）

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