英超特攻｜李斯特城搶分護級生死戰　撼韋斯咸狐狸兵團「大」無畏

英超煞科日，前列位置無論冠軍或歐洲賽席位都幾近塵埃落定，焦點落在護級戰之上。李斯特城極力避免英超封王不足十年內就要降班的命運，今仗生死戰主場迎韋斯咸定必拼盡全力搶攻，估計入球滾滾來。（球賽編號：FB1925，5月28日晚上11時30分開賽，NowTV 623台直播）



「狐狸兵團」李斯特城上仗只能與紐卡素互交白卷，僅得1分下憑得失球差壓過同得31分的列斯聯稍升一級至18位，落後排尾四的愛華頓2分。現時除了修咸頓已篤定降班外，李斯特城與愛華頓及列斯聯在煞科日各自要為前途打拼，因為目前形勢下，三隊只能活一隊，其餘兩隊來季要在英冠見。

占美華迪（左）今季開始力有不逮，未能完全肩負入球重責。（Getty Images）

李斯特城踏入下半季一直未見起色，過去14場賽事只取1勝4和，其餘全告落敗。就算自4月初起辭退羅渣士，改由甸恩史密夫領軍，球隊戰績亦沒有太大改變。與列斯聯及愛華頓一樣，輸多贏少，大家難兄難弟。

不過，李斯特城得失球差是「等降班三子」之中最佳，亦代表他們攻力最強勁。除了在護級形勢上稍為有優勢外，今仗生死戰亦有機會在「無欲無求」的韋斯咸身上取分。只要李城今仗取勝而愛華頓未能護勝，李城即可護級成功。

雙方今季首循環碰頭時，李斯特城作客贏波。（Getty Images）

客軍韋斯咸方面，稱之為無欲無求實不為過，他們目前最大的心思已放在6月7日的歐協聯決賽之上，今仗未必會盡全力應付李斯特城，避免受傷最重要。

韋斯咸目前最大心思已放在下月初歐協聯決賽之上。（Getty Images）

翻查記錄，雙方近8次交手7次，有7次總入球超過2球，今仗一隊有所求全力搶攻，另一隊無所求等完季，大開大合下，博入球大最為可靠。

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