足球熱話｜願岩布仙尼真正Happy Birthday　人生遽變IG發催淚帖文

每年5月29日，不少香港球迷都會湧到前意大利球星岩布仙尼的IG，留下一句Happy Birthday To Me。

2004年亞視台慶尷尬一幕，岩布仙尼在朱慧珊和陳芷菁面前，對住廣大香港市民祝自己生日快樂，成為香港球迷的「年經」。今年，岩布仙尼踏入46歲，他昨日卻在IG發文，訴說過去一年飽受兒子患病與家母離世兩大打擊，人生跌入谷底。

今年生日，岩布仙尼不快樂。



亞視永恆，連帶岩布仙尼也成為香港球迷的經典集體回憶。2004年亞視台慶，來港踢表演賽的AC米蘭擔任嘉賓，適逢岩布仙尼與亞視同日「牛一」，主持之一的朱慧珊邀請岩布仙尼唱生日歌，他面對觀眾在米高峰爆出一句Happy Birthday To Me，引發全場大笑。

片段永存於網絡，香港球迷每年也到岩布仙尼的IG留言祝他生日快樂。去年他還喜孜孜的舉起「45」手勢，更寫下親切的Hashtag #HappyBirthdayToMe；沒想到一年之後，劇情發展急轉直下，他先後迎來么子患病和母親離世的噩耗，今年的生日帖文充滿「洋蔥」。

「今天是我生日。過去是艱難的一年，祂給我一個患病的兒子作為『禮物』，幾個月前也帶走我的媽媽。我沒有一天不覺得上天不公平，為何這麼小的孩子就要患重病？一切的苦難，甚至令我忘掉那位永存心中的超凡女強人；我必須搏鬥，令兒女快樂成長，就像媽媽生前給我的。要做到這些，我必須依靠那位強大的妻子，我痛苦時、迷惘時，她總是扶持我，兒女也經常推動我，還有我的爸爸、姐妹和好朋友，謝謝你們與我常在。」

岩布仙尼么子Alessandro今年3歲，患有一型糖尿病。據中大醫學院資料，一型糖尿病是自身免疫系統疾病，免疫系統錯誤攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素且血糖上升，需要終生使用胰島素治療。一型糖尿病普遍被認為多從兒童時期發病，但最新研究顯示，成人一型糖尿病的新症發病率較傳統預期高。

兩個月前，岩布仙尼曾於IG上載影片，呼籲社會關注一型糖尿病患者：「6個月前，我的家庭、我的人生，都反轉了，我最年幼的兒子患上一型糖尿病。這是一種突發而且只會惡化的疾病，即使肉眼看不出，後果卻非常嚴重。」

兒子患上一型糖尿病，令岩布仙尼大為痛心。（岩布仙尼IG）

精靈可愛的Alessandro於2020年5月28日出生，剛好比爸爸生日早一天，所以岩布仙尼在IG帖文以「禮物」形容兒子，可是今年生日好比一記重拳擊中心坎，「提醒」他兒子天生就要跟病魔搏鬥。世界荒誕，但別忘掉初心，昔日球場上的勤奮、硬朗、打不死，走在人生路上，他依然是那個我們熟悉的岩布仙尼。Happy Birthday To Me，本是一句戲言，如今頓變來自香港的窩心祝福，但願明年今日，岩布仙尼有個真正的快樂生辰。

三年前宣布么子出生，再次Happy birthday to me!（岩布仙尼Instagram）

陳芷菁這一句「Come Stai」，馬甸尼跟舒夫真高都沒有反應，原來重點在鏡頭外。（影片截圖）

岩布仙尼還未料到，人生即將改變。（影片截圖）