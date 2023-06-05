比甲｜艾達韋列特返比利時仍有貢獻　轟金球助家鄉球會稱霸聯賽

繼熱刺前主帥紐奴領伊蒂哈德揚威沙特聯賽後，再有熱刺舊將捧盃。比利時中堅艾達韋列特回到家鄉球會安特衛普，躋身爭冠附加賽。直至最後一輪的最後階段，聖基萊斯聯﹑亨克與安特衛普同樣有望奪冠。

關鍵一刻，艾達韋列特挺身而出，94分鐘轟出世界波，助安特衛普追成2：2平手，取得66年來首個的聯賽冠軍。



比甲的前4名，亨克﹑安特衛普﹑聖基萊斯聯及布魯日躋身比甲爭冠附加賽，進行雙循環比賽，爭奪冠軍殊榮。

直至最後一輪，聖基萊斯聯﹑亨克與安特衛普同樣有望爭標，兩場賽事同時進行。戰至補時階段，冠軍誰屬依然有懸念，安特衛普落後亨克1：2，加上聖基萊斯聯同樣落後布魯日，只要追成平手，就有望捧盃。

艾達韋列特攻入追平一球，助安特衛普贏得聯賽冠軍。（Instagram截圖）

關鍵時刻，前熱刺中堅艾達韋列特（Toby Alderweireld）挺身而出，接應隊友回傳，這名比利時前國腳禁區頂第一時間撞射，射出精彩的世界波破網，93分34秒攻入極關鍵一球，為安特衛普追成2：2平手，安特衛普以47分壓過亨克，最終戲劇性奪冠。

開賽前：聖基萊斯聯（46分）﹑安特衛普（46分）﹑亨克（45分）



88分鐘：亨克2：1安特衛普；聖基萊斯聯1：0布魯日

聖基萊斯聯，49分；亨克，48分；安特衛普，46分



89分鐘：亨克2：1安特衛普；聖基萊斯聯1：1布魯日

亨克，48分；聖基萊斯聯，47分；安特衛普，46分



93分鐘：亨克2：1安特衛普；聖基萊斯聯1：2布魯日

亨克，48分；聖基萊斯聯，46分；安特衛普，46分



94分鐘：亨克2：2安特衛普；聖基萊斯聯1：2布魯日

安特衛普，47分；亨克，46分；聖基萊斯聯，46分



當艾達韋列特攻入金球後，隨即狂奔慶祝，安特衛普全隊職球員衝入球場慶祝，亨克領隊只能抱頭。安特衛普史上第5次﹑相隔66年再贏得比利時頂級聯賽冠軍，對上一次已經是1956/57球季。

艾達韋列特2021年離開熱刺後，先轉戰卡塔爾，去年夏天返回出生地安特衛普，如今更攻入金球，助家鄉球會聯賽奪冠。艾達韋列特上載捧盃的威水相，對這個殊榮感到自豪，全靠全隊上下的努力及決心，加上球迷們的支持，成就安特衛普今次的成功。