U20世盃激戰｜睇好以色列除「烏」創歷史｜保夫萊特專欄

U20世盃進入4強階段，頭場由異軍以色列惡鬥烏拉圭，將會為各自歷史譜上新的一章。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



經過8強一連串令人意外的賽果，躋身4強的球隊都從未贏過冠軍，而以色列及烏拉圭都信心十足，自己國家的名字可以被刻在第12屆的冠軍獎盃上。

即睇保夫萊特點評烏拉圭對以色列4強戰

無論在分組賽還是在16強階段，由奧菲亞希姆領軍的以色列都需要靠補時階段的入球，才能繼續前進，到上周六8強硬撼巴西時被認為是強弱懸殊的對碰，但首次參賽毫無懼色，並以堪稱今屆賽事的最佳表現淘汰森巴兵團，爆大冷晉身最後4強。

以色列靠卡拉利於下半場的入球追成平手，一手將比賽帶入加時，而加時階段再憑施巴利及杜治文各入1球下，以3比2歷史性擊敗巴西。考慮到該支U19歐國盃亞軍在在加時下半場更曾獲判2次12碼，但伊拉麥蒙及阿密特伊巴謙都分別宴客，否則比數會更亮麗。

以色列以堪稱今屆賽事的最佳表現淘汰森巴兵團，爆大冷晉身最後4強。（Getty Images）

以色列淘汰了今屆賽事的大熱門，成了童話故事的最新一章，這場勝仗絕對會為他們提供無比信心，在餘下2仗高歌猛進。但他們於4強面對烏拉圭將會困難重重，因為烏拉圭亦渴望自1997及2013的2屆決賽飲恨後，能夠在今屆一雪前恥。

由馬些路保利領軍的烏拉圭自16強幾經艱辛下淘汰岡比亞後，該支U20南美國家盃亞軍8強時終於回復最佳水平，以2比0力挫此前一球不失的美國，這場來得及時的勝仗，也可說是他們自分組賽第3場絕殺驚險出線及16強僅勝後，今屆賽事第3次走運。

烏拉圭在5場比賽中有4場保持清白之身，證明了他們是今屆賽事其中一支最牢不可破的球隊。（Getty Images）

在5場比賽中有4場保持清白之身，這也證明了烏拉圭是今屆賽事其中一支最牢不可破的球隊，但他們也務必全場90分鐘保持高度紀律性，以防出名尾段絕殺的以色列再次有機可乘。

總括來說，以色列要面對防守滴水不漏的烏拉圭，甚至會比起面對巴西更艱巨，但我非常喜愛以色列在今屆賽事的神奇之旅，所以我支持他們將故事延續下去，再下一城直闖決賽。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

