歐聯觀察｜曼城壓力山大發揮差 幸仍封三冠王 洛迪：我踢得像屎

當完場哨子聲響起，曼城眾將如入球功臣洛迪及門將艾達臣並沒有衝向隊友慶祝球隊贏得首座歐聯錦標、成為第二支榮封「三冠王」的英超隊伍，他們都倒在地上哭了，是喜極而泣，也是巨大壓力終於釋放的一刻。



曼城贏得隊史上首座歐聯冠軍，也是第二支榮封三冠王的英超球隊。（Getty Images）

曼城今仗的正選陣容跟上周擊敗曼聯捧起足總盃一仗相比，只有一個變動，由尼敦艾基代替了基爾獲加，戰術上也有微調，史東斯不再是中堅＋防中，防守時他退到右閘，在進攻時也偏向任右中場，但這種改變，絕不應成為「藍月亮」今仗踢得反常的理由。曼城在上半場的表現，可能是今季以來最差的。

在68分鐘為曼城射入全場唯一入球的洛迪賽後也說：「老實說，我（上半場）踢得像一坨屎；但我告訴自己一定要跨越過去，而我們最終做到了。」這名西班牙中場今場表現遠在水準以下，雖沒有致命的失誤，但控球控甩、傳球不到位，比比皆是。

洛迪發揮水準以下，但他今仗射入全場唯一入球，助曼城捧走歐聯錦標。（Getty Images）

在賽後同樣哭成淚人的還有基亞利殊，他的表現同樣不值一提，他賽後表示：「我今場的表現十分差勁，但我不介意，因為我和這幫人贏得了『三冠王』！我人生就是為了這個目標而努力。」他又盛讚主帥哥迪奧拿，「他是一個天才，當我踢得太好時，他仍然很信任我，而且為我打造合適發揮的平台」。

哥迪奧拿今仗在場邊表現十分緊張，當主將奇雲迪布尼一度拉傷，在場邊治理準備返回場中時，哥帥肉緊地擁着他說了一陣子，迪布尼賽後說主帥當時問了他好幾次是否可以繼續比賽；另一個片段是，當守將艾簡治與門將艾達臣有誤會，被國際米蘭鋒將拿達路馬天尼斯截得皮球並單刀埋門時，哥帥絕望地跪在地上，表情像是要哭出來一樣，幸而馬天尼斯的射門被艾達臣擋出。

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平常對球員非常嚴格的哥迪奧拿，今場也許看到球員似乎因重壓而過於緊張，表現患得患失，因此沒有往常的破口大罵，取而代之是不斷拍掌、舉起拇指鼓勵；其中一幕是，半場休息完結時，哥帥在球員通道截住所有球員，再圍圈鼓勵一番，這同樣是罕見的畫面。

曼城今場踢得極差，尚幸中堅魯賓戴亞斯及門將艾達臣保持優異水準，而國際米蘭埋門把握力太低，馬天尼斯浪費單刀機會，盧卡古在完場前一刻於小禁區內的近頂，又頂中艾達臣的腳，只能說好波不如好運。事實上，如果以執行戰術而論，國米今仗做得很好，波到人到，尤其緊盯夏蘭特十分嚴密，令曼城難以組織具威脅的埋門，只是前鋒腳頭無靈，枉費了主帥施蒙尼恩沙基的部署，也令躋身3個歐洲賽決賽的3支意大利隊伍全數盡墨。