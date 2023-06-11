英超來季8隊出戰歐洲賽　曼城封王不會改變歐聯席位分配

隨歐聯決賽落幕，22/23球季告終，英超來季的歐洲賽資格亦塵埃落定，將會有8支球隊分別出戰23/24球季的歐聯、歐霸及歐協聯。



歐聯：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素

歐霸：利物浦、白禮頓、韋斯咸

歐協聯：阿士東維拉



英格蘭本身只得7個歐洲賽席位，分別4席歐聯、2席歐霸及1席歐協聯。4席歐聯給予英超前4名，2席歐霸給予英超第5名及足總盃冠軍，而餘下的歐協聯席位則是給予聯賽盃冠軍。

由於足總盃冠軍曼城及聯賽盃冠軍曼聯皆獲歐聯資格，所以這兩個屬於盃賽冠軍的歐霸及歐協聯資格，就改由英超排名決定。英超前4名的曼城、阿仙奴、曼聯及紐卡素進軍來屆歐聯，英超第5及6位的利物浦及白禮頓將會踢歐霸，而聯賽第7位的維拉則參加歐協聯。

應屆歐協聯冠軍將獲得歐霸席位，由於韋斯咸本身排14位，沒有任何歐洲賽資格，所以英超將額外多一個歐霸資格，韋斯咸以歐協聯盟主身份參加來屆歐霸盃，令到英超下季會有8隊踢歐洲賽。

至於曼城歐聯封王，不會令英超多一隊踢歐聯，不會令第5位的利物浦也有歐聯資格。據賽例，除非應屆歐聯冠軍曼城未能打入英超前4名，他們則會以衛冕身分獲得參賽資格，令英超有5隊踢歐聯；如今曼城是英超冠軍，所以不會有額外的歐聯名額給英超。