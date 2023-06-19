U21歐國盃｜葡萄牙可登頂　看淡德國英格蘭｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃一直以來都是一個有助年輕球員提升水準的重要舞台，因為他們可以在真正受壓的情況下吸收到寶貴的經驗，也是他們升上大國腳一隊的踏腳石。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



我曾帶領英格蘭四度出戰U21歐國盃，幾次都能夠晉級到較後階段，包括一次成功打入決賽。當時陣中擁有多位天才橫溢的球員坐鎮，當中包括有禾確特、占士米拿、赫特、米卡李察士、史杜列治及基斯史摩寧等等。

皮雅斯（左一）曾4度帶領英格蘭參與U21歐國盃決賽周賽事。（Getty Images）

佐敦軒達臣亦於2013年以幼獅隊長身份出戰U21歐國盃，及後他更加成為利物浦的隊長，並成功兩次帶領球隊躋身歐聯決賽。值得一提的是，基爾獲加亦成為了同期其中一位最出色的閘位球員。

2013年英格蘭U21陣中的佐敦軒達臣、尼達利基尼、丹尼路斯、畢蘭特、韋費特沙夏、查洛巴等人，其後都先後成為大國腳。（Getty Images）

我預期大家將可在羅馬尼亞及格魯吉亞舉行的U21歐國盃，看到一些明日之星出現，在不久的將來更加有機會成為天之驕子。

西葡陣容強勁 德國不似預期

看過參賽的球隊後，相信今屆U21歐國盃戰情將會相當激烈，當中有幾支球隊的奪冠呼聲頗高。

葡萄牙陣中擁有阿仙奴球員法比奧韋拉（圖）及狼隊的柏度尼圖，實力相當好。（Getty Images）

2021年亞軍球隊葡萄牙縱使外圍賽神射手干卡路沒有入選，但陣容依然相當鼎盛。他們陣中擁有多位征戰歐洲頂級聯賽的球員，包括阿仙奴的法比奧韋拉及狼隊的柏度尼圖，所以我認為他們實力相當好。

同時，我也相當欣賞西班牙，他們外圍賽錄得全勝佳績，前線擁有一位出色的射手艾比雷斯坐鎮，此子於外圍賽一共攻入7球，今季效力葡超球隊布拉加時亦有出色表現，是另一位曾經替大國腳出賽的球員。

西班牙射手艾比雷斯於外圍賽攻入7球，今季效力葡超布拉加時亦表現出色，並已替西班牙大國腳上陣過。（Getty Images）

衛冕冠軍德國對上3屆賽事都能夠殺入決賽，並取得兩次冠軍而回，所以大家絕對不能看輕他們。我十分期待看到效力賓福特的翼鋒奇雲沙達及多蒙特的年青小將尤素法莫高高的表現。然而，儘管我認為他們定能於分組賽晉級，甚至可以打入4強，但我不認為他們能夠更進一步了。

英格蘭機會微

至於英格蘭方面，我擔心他們的奪標機會隨着科拿林巴路根決定轉為效力美國國家隊後受到影響，事關他是英格蘭外圍賽的首席射手，而干拿加歷查及馬克古希也被大國腳征召而未能出戰今屆賽事。

效力諾定咸森林的傑比斯韋治將會是英格蘭U21的攻擊主力。（Getty Images）

我預期協助諾定咸森林護級的功臣傑比斯韋治將會是球隊的攻擊主力。而效力阿士東維拉的積及藍斯在剛結束的球季也交出了頂級表現，他將在中場為球隊作出串連，並會後上殺入禁區製造入球威脅。所以，英格蘭的捧盃希望將會放在他們二人身上。

英格蘭能否事隔39年再次封王呢？他們今屆跟老對手德國、捷克及以色列同組，晉級機會相當濃厚，但我始終認為葡萄牙及西班牙奪冠呼聲較高。

皮雅斯頗欣賞比利時球員奧賓達（24號），此子效力法甲朗斯今季攻入21球，外圍賽亦個人包辦了比利時一半入球。（Getty Images）

由於強隊林立，要爆冷晉級到較後階段將會十分困難，但我欣賞比利時的奧賓達，他今季效力朗斯個人一共攻入21球，外圍賽階段更加攻入球隊一半的總入球數字。他的表現好壞將會影響比利時的奪冠機會。

葡萄牙U21為上屆亞軍，今屆捲土重來，皮雅斯看好他們可掄元。（Getty Images）

整體而言，今屆賽事競爭激烈，16支球隊將首次一同爭奪U21歐洲國家盃錦標殊榮。我認為葡萄牙及西班牙是奪冠大熱球隊，事關他們於外圍賽表現出色，實力也相當雄厚。葡萄牙分組賽形勢較為險峻，或許反而更加有利他們衝冠，因為他們將要在分組賽披荊斬棘過後才能夠成功晉級8強。有見及此，再加上陣中擁有多位頂級球員坐鎮，我認為葡萄牙將可笑到最後，高舉今屆賽事冠軍寶座。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

