U21歐國盃｜傳統勁旅可悉數晉8強　睇好葡西英法首名｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023將於本港時間星期三深夜揭開戰幔。16支參賽球隊雲集兩個主辦國羅馬尼亞及格魯吉亞，分成4組踢分組賽，爭取前兩名出線8強席位。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



皮雅斯預期葡萄牙將可順理成章地以A組首名姿態出線。（Getty Images）

我預期葡萄牙將可順理成章地以A組首名姿態出線，而荷蘭及比利時將會一同爭奪次名出線資格，合辦國格魯吉亞要脫穎而出將會相當困難。荷蘭對比利時的揭幕戰舉足輕重，我認為勝方將可晉級淘汰賽。這場比賽將會是一場五五波，但我感到荷蘭始終技高一籌，將可獲勝。

西班牙在B組方面明顯一枝獨秀，有能力在3場分組賽保持全勝姿態晉級。（Getty Images）

B組方面，西班牙明顯一枝獨秀，他們將會相當滿意分組的抽籤安排，事關預期他們可3場分組賽保持全勝姿態晉級。而烏克蘭、克羅地亞及合辦國羅馬尼亞也相信自己有能力取得次名出線資格。羅馬尼亞有一段長時間沒有參戰具競爭性的比賽，所以我認為他們未能晉級。換句話說烏克蘭對克羅地亞的揭幕戰將會相當關鍵，我認為烏克蘭可以小組次名身份晉級。

皮雅斯在情感上會認為英格蘭在C組可首名出線，而德國將以次名晉級。（Getty Images）

英格蘭及德國應可攜手於C組出線。英格蘭曾於外圍賽雙殺捷克，而德國對賽以色列戰績也不遑多讓，所以如果其中一隊分組賽出局的話將會令人感到驚訝。至於哪一隊可以取得小組首名資格呢？我情感上會認為英格蘭可首名出線，事關實力方面相當不錯。所以英格蘭將可取得首名出線資格，而德國將以次名晉級。

皮雅斯料法國可以在D組首名出線。（Getty Images）

D組的出線形勢十分有趣，因為當中3支球隊於外圍賽都是以首名姿態出線，而瑞士則以最佳小組次名身份躋身決賽周分組賽，所以4支強隊將會一同角逐兩個8強晉級資格。如果他們都全力以赴的話，我認為法國可以首名出線，而意大利則以次名晉級8強，但挪威及瑞士亦有能力左右大局。挪威及瑞士將會在揭幕戰碰頭，勝方將可挑戰法國及意大利這兩支傳統勁旅。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

