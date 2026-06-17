世界盃2026神射手榜持續更新｜美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎

美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩，以3個入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。

本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。



世界盃2026神射手金靴獎準則

世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。

世界盃2026神射手排名（持續更新）

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 3 美斯（Lionel Messi / 阿根廷） - 83

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 2 巴洛根（Folarin Balogun / 美國） - 77 2 夏維斯（Kai Havertz / 德國） - 100 2 耶辛艾耶利（Yasin Ayari / 瑞典） - 101 2 伊利亞祖斯（Elijah Just / 新西蘭） - 101 2 夏蘭特（Erling Haaland / 挪威） - 103 2 麥巴比（Kylian Mbappe / 法國） - 106

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav / 德國） 2 31 1 尼敦布朗（Nathaniel Brown / 德國） 1 78 1 黃仁範（Hwang In-beom / 韓國） 1 87 1 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak / 瑞典） 1 91 1 約基利斯（Viktor Gyökeres / 瑞典） 1 101 1 列沙伊安（Ramin Rezaeian / 伊朗） 1 101 1 史雲貝治（Mattias Svanberg / 瑞典） - 13 1 基奧雲尼雷拿（Gio Reyna / 美國 - 17

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 施利拿連（Cyle Larin / 加拿大） - 20 1 巴特利巴高拿（Bradley Barcola / 法國） - 20 1 伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye / 塞內加爾） - 25 1 吳賢揆（Oh Hyeon-gyu / 韓國） - 28 1 阿密特迪亞路（Amad Diallo / 科特迪瓦） - 43 1 馬里斯奧柏度（Maurício / 巴拉圭） - 53 1 阿拿奧杜域（Marko Arnautovic / 奧地利） - 58 1 伊蘭觀達（Nestory Irankunda / 澳洲） - 64 1 祖禾盧傑（Jovo Lukic / 波斯尼亞） - 65

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 穆斯亞拿（Jamal Musiala / 德國） - 69 1 森馬維（Crysencio Summerville / 荷蘭） - 73 1 安馬阿梳亞（Emam Ashour / 埃及） - 75 1 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha / 德國） - 78 1 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez / 墨西哥） - 80 1 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones / 墨西哥） - 82 1 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araújo / 烏拉圭） - 85 1 洛文奴舒密特（Romano Schmid /奧地利） - 86 1 約翰麥甘尼（John McGinn / 蘇格蘭） - 86

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 沙巴利（Ismael Saibari / 摩洛哥） - 92 1 鎌田大地（Daichi Kamada / 日本） - 99 1 中村敬斗（Keito Nakamura / 日本） - 99 1 雲迪積克（Virgil van Dijk / 荷蘭） - 99 1 卡積治（Ladislav Krejci / 捷克） - 100 1 干拿麥卡菲（Connor Metcalfe / 澳洲） - 100 1 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck / 德國 - 100 1 高美蘭西亞（Livano Comenencia / 庫拉索） - 100 1 奧馬列卻克（Omar Rekik / 突尼西亞） - 101

世界盃2026神射手排名 入球 球員 助攻 上陣時間 1 穆罕默德穆希比（Mohammad Mohebi / 伊朗） - 101 1 艾安利（Abdulelah al-Amri / 沙特阿拉伯） - 102 1 比列安保路（Breel Embolo / 瑞士） - 103 1 艾文侯賽因（Aymen Hussein / 伊拉克） - 103 1 雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior / 巴西） - 104 1 艾利奧雲（Ali Olwan / 約旦） - 107 1 奧斯迪格（Leo Ostigard / 挪威） - 25

世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）

世界盃歷屆神射手前十（第1-4名） 排名 球員 國家 總入球 參賽年份 1 高路斯（Miroslav Klose） 德國 16 2002、2006、2010、2014 美斯（Lionel Messi） 阿根廷 2006、2010、2014、2018、2022、2026 2 朗拿度（Ronaldo） 巴西 15 1994、1998、2002、2006 3 武勒（Gerd Müller） 西德 14 1970、1974 麥巴比（Kylian Mbappé） 法國 2018、2022、2026 4 方亭（Just Fontaine） 法國 13 1958 *美斯為現役球員

世界盃神射手｜高路斯（上）。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手前十（第5-7名） 排名 球員 國家 總入球 參賽年份 5 比利（Pelé） 巴西 12 1958、1962、1966、1970 6 高錫斯（Sándor Kocsis） 匈牙利 11 1954 奇連士文（Jürgen Klinsmann ） 德國 1990、1994、1998

世界盃神射手｜「金色轟炸機」奇連士文是德國歷屆最佳前鋒之一。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手前十（未計算2026年賽事） 排名 球員 國家 總入球 參賽年份 7 拉恩（Helmut Rahn） 西德 10 1954、1958 連尼加（Gary Lineker） 英格蘭 1986、1990 巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta） 阿根廷 1994、1998、2002 古比亞斯（Teófilo Cubillas） 秘魯 1970、1978、1982 湯馬士梅拿（Thomas Müller） 德國 2010、2014、2018、2022 拉圖（Grzegorz Lato） 波蘭 1974、1978、1982