世界盃2026神射手榜持續更新｜美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎

撰文：普利森
出版：更新：

美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩，以3個入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。

世界盃2026神射手金靴獎準則

世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。

世界盃2026神射手排名（持續更新）

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

3

美斯（Lionel Messi / 阿根廷）

-

83

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

2

巴洛根（Folarin Balogun / 美國）

-

77

2

夏維斯（Kai Havertz / 德國）

-

100

2

耶辛艾耶利（Yasin Ayari / 瑞典）

-

101

2

伊利亞祖斯（Elijah Just / 新西蘭）

-

101

2

夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）

-

103

2

麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）

-

106

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

丹尼斯烏達夫（Deniz Undav / 德國）

2

31

1

尼敦布朗（Nathaniel Brown / 德國）

1

78

1

黃仁範（Hwang In-beom / 韓國）

1

87

1

阿歷山大伊沙克（Alexander Isak / 瑞典）

1

91

1

約基利斯（Viktor Gyökeres / 瑞典）

1

101

1

列沙伊安（Ramin Rezaeian / 伊朗）

1

101

1

史雲貝治（Mattias Svanberg / 瑞典）

-

13

1

基奧雲尼雷拿（Gio Reyna / 美國

-

17

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

施利拿連（Cyle Larin / 加拿大）

-

20

1

巴特利巴高拿（Bradley Barcola / 法國）

-

20

1

伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye / 塞內加爾）

-

25

1

吳賢揆（Oh Hyeon-gyu / 韓國）

-

28

1

阿密特迪亞路（Amad Diallo / 科特迪瓦）

-

43

1

馬里斯奧柏度（Maurício / 巴拉圭）

-

53

1

阿拿奧杜域（Marko Arnautovic / 奧地利）

-

58

1

伊蘭觀達（Nestory Irankunda / 澳洲）

-

64

1

祖禾盧傑（Jovo Lukic / 波斯尼亞）

-

65

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

穆斯亞拿（Jamal Musiala / 德國）

-

69

1

森馬維（Crysencio Summerville / 荷蘭）

-

73

1

安馬阿梳亞（Emam Ashour / 埃及）

-

75

1

菲歷斯尼美查（Felix Nmecha / 德國）

-

78

1

魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez / 墨西哥）

-

80

1

祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones / 墨西哥）

-

82

1

麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araújo / 烏拉圭）

-

85

1

洛文奴舒密特（Romano Schmid /奧地利）

-

86

1

約翰麥甘尼（John McGinn / 蘇格蘭）

-

86

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

沙巴利（Ismael Saibari / 摩洛哥）

-

92

1

鎌田大地（Daichi Kamada / 日本）

-

99

1

中村敬斗（Keito Nakamura / 日本）

-

99

1

雲迪積克（Virgil van Dijk / 荷蘭）

-

99

1

卡積治（Ladislav Krejci / 捷克）

-

100

1

干拿麥卡菲（Connor Metcalfe / 澳洲）

-

100

1

尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck / 德國

-

100

1

高美蘭西亞（Livano Comenencia / 庫拉索）

-

100

1

奧馬列卻克（Omar Rekik / 突尼西亞）

-

101

世界盃2026神射手排名

入球

球員

助攻

上陣時間

1

穆罕默德穆希比（Mohammad Mohebi / 伊朗）

-

101

1

艾安利（Abdulelah al-Amri / 沙特阿拉伯）

-

102

1

比列安保路（Breel Embolo / 瑞士）

-

103

1

艾文侯賽因（Aymen Hussein / 伊拉克）

-

103

1

雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior / 巴西）

-

104

1

艾利奧雲（Ali Olwan / 約旦）

-

107

1

奧斯迪格（Leo Ostigard / 挪威）

-

25

世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）

世界盃歷屆神射手前十（第1-4名）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

1

高路斯（Miroslav Klose）

德國

16

2002、2006、2010、2014

美斯（Lionel Messi）

阿根廷

2006、2010、2014、2018、2022、2026

2

朗拿度（Ronaldo）

巴西

15

1994、1998、2002、2006

3

武勒（Gerd Müller）

西德

14

1970、1974

麥巴比（Kylian Mbappé）

法國

2018、2022、2026

4

方亭（Just Fontaine）

法國

13

1958

*美斯為現役球員

世界盃神射手｜高路斯（上）。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手前十（第5-7名）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

5

比利（Pelé）

巴西

12

1958、1962、1966、1970

6

高錫斯（Sándor Kocsis）

匈牙利

11

1954

奇連士文（Jürgen Klinsmann ）

德國

1990、1994、1998

世界盃神射手｜「金色轟炸機」奇連士文是德國歷屆最佳前鋒之一。（Getty Images）

世界盃歷屆神射手前十（未計算2026年賽事）

排名

球員

國家

總入球

參賽年份

7

拉恩（Helmut Rahn）

西德

10

1954、1958

連尼加（Gary Lineker）

英格蘭

1986、1990

巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）

阿根廷

1994、1998、2002

古比亞斯（Teófilo Cubillas）

秘魯

1970、1978、1982

湯馬士梅拿（Thomas Müller）

德國

2010、2014、2018、2022

拉圖（Grzegorz Lato）

波蘭

1974、1978、1982

世界盃神射手｜巴迪斯圖達是阿根廷球迷的集體回憶。（Getty Images）
世界盃2026決賽周
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美斯（Lionel Messi）
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