世界盃2026神射手榜持續更新｜美斯麥巴比夏蘭特力爭神射手金靴獎
美斯在世界盃2026阿根廷首戰大放異彩，以3個入球證明神射手身價，與麥巴比、夏蘭特等球星力爭金靴獎。
本文詳列今屆世界盃的射手榜，並隨戰況持續更新；同時列出世界盃歷屆神射手排名，美斯目前已憑16球追平德國前鋒高路斯的歷屆入球紀錄。
世界盃2026神射手金靴獎準則
世界盃金靴獎標誌着該屆神射手，頒發予入球最多球員。如兩名或以上球員並列，將以助攻次數定奪神射手誰屬（以FIFA官方數據為準）；若助攻次數皆相同，則計算上陣時間，由上陣時間較短者獲獎。
世界盃2026神射手排名（持續更新）
入球
球員
助攻
上陣時間
3
美斯（Lionel Messi / 阿根廷）
-
83
入球
球員
助攻
上陣時間
2
巴洛根（Folarin Balogun / 美國）
-
77
2
夏維斯（Kai Havertz / 德國）
-
100
2
耶辛艾耶利（Yasin Ayari / 瑞典）
-
101
2
伊利亞祖斯（Elijah Just / 新西蘭）
-
101
2
夏蘭特（Erling Haaland / 挪威）
-
103
2
麥巴比（Kylian Mbappe / 法國）
-
106
入球
球員
助攻
上陣時間
1
丹尼斯烏達夫（Deniz Undav / 德國）
2
31
1
尼敦布朗（Nathaniel Brown / 德國）
1
78
1
黃仁範（Hwang In-beom / 韓國）
1
87
1
阿歷山大伊沙克（Alexander Isak / 瑞典）
1
91
1
約基利斯（Viktor Gyökeres / 瑞典）
1
101
1
列沙伊安（Ramin Rezaeian / 伊朗）
1
101
1
史雲貝治（Mattias Svanberg / 瑞典）
-
13
1
基奧雲尼雷拿（Gio Reyna / 美國
-
17
入球
球員
助攻
上陣時間
1
施利拿連（Cyle Larin / 加拿大）
-
20
1
巴特利巴高拿（Bradley Barcola / 法國）
-
20
1
伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye / 塞內加爾）
-
25
1
吳賢揆（Oh Hyeon-gyu / 韓國）
-
28
1
阿密特迪亞路（Amad Diallo / 科特迪瓦）
-
43
1
馬里斯奧柏度（Maurício / 巴拉圭）
-
53
1
阿拿奧杜域（Marko Arnautovic / 奧地利）
-
58
1
伊蘭觀達（Nestory Irankunda / 澳洲）
-
64
1
祖禾盧傑（Jovo Lukic / 波斯尼亞）
-
65
入球
球員
助攻
上陣時間
1
穆斯亞拿（Jamal Musiala / 德國）
-
69
1
森馬維（Crysencio Summerville / 荷蘭）
-
73
1
安馬阿梳亞（Emam Ashour / 埃及）
-
75
1
菲歷斯尼美查（Felix Nmecha / 德國）
-
78
1
魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez / 墨西哥）
-
80
1
祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones / 墨西哥）
-
82
1
麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araújo / 烏拉圭）
-
85
1
洛文奴舒密特（Romano Schmid /奧地利）
-
86
1
約翰麥甘尼（John McGinn / 蘇格蘭）
-
86
入球
球員
助攻
上陣時間
1
沙巴利（Ismael Saibari / 摩洛哥）
-
92
1
鎌田大地（Daichi Kamada / 日本）
-
99
1
中村敬斗（Keito Nakamura / 日本）
-
99
1
雲迪積克（Virgil van Dijk / 荷蘭）
-
99
1
卡積治（Ladislav Krejci / 捷克）
-
100
1
干拿麥卡菲（Connor Metcalfe / 澳洲）
-
100
1
尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck / 德國
-
100
1
高美蘭西亞（Livano Comenencia / 庫拉索）
-
100
1
奧馬列卻克（Omar Rekik / 突尼西亞）
-
101
入球
球員
助攻
上陣時間
1
穆罕默德穆希比（Mohammad Mohebi / 伊朗）
-
101
1
艾安利（Abdulelah al-Amri / 沙特阿拉伯）
-
102
1
比列安保路（Breel Embolo / 瑞士）
-
103
1
艾文侯賽因（Aymen Hussein / 伊拉克）
-
103
1
雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior / 巴西）
-
104
1
艾利奧雲（Ali Olwan / 約旦）
-
107
1
奧斯迪格（Leo Ostigard / 挪威）
-
25
世界盃歷屆神射手（2026年賽事進行中）
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
1
高路斯（Miroslav Klose）
德國
16
2002、2006、2010、2014
美斯（Lionel Messi）
阿根廷
2006、2010、2014、2018、2022、2026
2
朗拿度（Ronaldo）
巴西
15
1994、1998、2002、2006
3
武勒（Gerd Müller）
西德
14
1970、1974
麥巴比（Kylian Mbappé）
法國
2018、2022、2026
4
方亭（Just Fontaine）
法國
13
1958
*美斯為現役球員
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
5
比利（Pelé）
巴西
12
1958、1962、1966、1970
6
高錫斯（Sándor Kocsis）
匈牙利
11
1954
奇連士文（Jürgen Klinsmann ）
德國
1990、1994、1998
排名
球員
國家
總入球
參賽年份
7
拉恩（Helmut Rahn）
西德
10
1954、1958
連尼加（Gary Lineker）
英格蘭
1986、1990
巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）
阿根廷
1994、1998、2002
古比亞斯（Teófilo Cubillas）
秘魯
1970、1978、1982
湯馬士梅拿（Thomas Müller）
德國
2010、2014、2018、2022
拉圖（Grzegorz Lato）
波蘭
1974、1978、1982