巴黎奧運香港隊成績全紀錄　張家朗何詩蓓江旻憓合奪2金2銅創最佳

【編按】巴黎奧運閉幕在即，香港隊目前奪得2金2銅，位列獎牌榜第35位。8月11日尚有13項賽事舉行，包括港將李思穎的場地單車女子全能賽，最終獎牌數字及獎牌榜排名，將在所有賽事完結後更新。



一個破格的開幕禮，香港區旗飄揚於塞納河上，巴黎奧運注定不一樣。

不要因為地方小就看扁自己，張家朗說到做到——68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的人，決賽最後一分打足三次，香港人經歷驚心動魄的深夜，倒是當事人沉穩自若，「判唔判都好，預備好下一劍」，相信自己，從來都在日常歷煉中點滴累積。

躍進一直由歐美主導的游泳池，一場單純鬥原始自身能力的自我競逐，何詩蓓過了艱苦的3年——面對難以撼動的大山，全速衝出兩面銅牌，哪怕有人覺得「少少遺憾」，但何詩蓓對得起自己，別人的期望怎會是自己的目標？

其實在開幕後首個比賽日，香港已經揭開新章——汀旻憓的女子重劍個人賽金牌，是香港女子劍擊的歷史，決賽由落後1：7追平再加時「決一劍」致勝，江旻憓告訴我們，未到最後一刻，不知結局如何，只要堅定信念，終能找到屬於自己的幸福。

逾萬名巴黎奧運運動員，只有329個冠軍，但能夠站上奧運賽道，他們每一個都是故事——謝影雪的手痛得連牙膏也擠不到、石偉雄冒斷腳風險打四支止痛針；趙顯臻連日鏖戰最終排名歷來最佳的男子單人雙槳艇第20、跆拳道盧蔚豐首戰奧運就一舉殺入前8位列第7；刁俊稀雖未晉級但一幕「DIU」已引起港人共鳴；當然少不了五戰奧運的歐鎧淳，歷年來嚐盡甜酸苦辣，仍然是香港背泳最優秀的人。

如果東京奧運1金2銀3銅是因為疫情之下的奇蹟，早已復常的巴黎奧運，2金2銅絕對是實力的證明。獎牌榜上，一個我們從前不敢想像的地位，是香港運動員以汗與淚寫下的盛夏童話。



巴黎奧運香港隊獎牌一覽

江旻憓｜女子重劍個人賽金牌｜劍擊

決賽從落後1：7追平，打至12：12後需要加時（OT）「決一劍」，她的勝利令網民笑稱「香港人果然OT最勁」，說笑背後更具意義的是，這面開幕後第一個比賽日即贏得的獎牌月，打破香港「隔屆有牌」的奧運歷史，繼東京奧運後連續兩屆宥獎牌，江旻憓也集奧運金牌、世一、世錦賽季軍、世界盃冠軍、大獎賽冠軍、亞運冠軍、亞錦賽冠軍於一身。

江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗｜男子花劍個人賽金牌｜劍擊

張家朗於八強鬥主隊劍手拿霍特（Enzo Lefort），從落後12：14追平再贏最後一分，已夠緊張刺激，決賽遇上一向惹火的意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），估不到上述戰情重演一次，但最後一分打足三次，裁判才有判決，更令「捱眼瞓」看直播的香港人驚心動魄，連身處現場的張家朗爸爸也直言「嚇到個心頂唔順」。張家朗在整個奧運五場賽事展現高超技巧，強大心理質素絕對是世界級，成為68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的選手，亦是歷來第三人，實至名歸。

「大家聽日返工加油！」張家朗衛冕奧運男子花劍個人賽後妙語連珠。（FIE Facebook）

何詩蓓｜女子100米及200米自由泳銅牌｜游泳

兩屆奧運四塊獎牌，何詩蓓在香港體壇的地位無可代替。相比三年前東京奧運，何詩蓓今屆難度更大，她賽後亦說，其他對手進步神速，其訓練時間和質素皆要提升，然而身體恢復的確比三年前慢，所以備戰更辛苦。不過這些困難她全都輕描淡寫，反正過去了就該放下再前行，這正是她能夠以四面游泳奧運獎牌站上香港體壇之巔的原因。

何詩蓓今屆奪得兩面銅牌，歷來累積兩銀兩銅，奧運獎牌數是香港體壇之最。（路透社）

巴黎奧運香港隊其他成績

黃鎮廷杜凱琹｜混雙4強｜乒乓球

與獎牌無限接近，最終只差一步，4強與朝鮮組合李正植/金琴京激戰7局，終以3：4落敗，銅牌戰再吞韓國林鍾勳/申裕斌4蛋，從賽果而言雖然可惜，但黃鎮廷與杜凱琹今屆成熟不少，球場上出手比以前更果敢，更重要是彼此學懂相信對方，由三年前在東京哭着說「阿杜今日打得好好，輸波責任在我」，到今屆坦然說「我120%相信我的拍檔」，「黃杜配」打出了雙打真諦，也互相見證對方成長。

黃鎮廷/杜凱琹殺入混雙4強，惜與獎牌擦身而過。（路透社）

黃鎮廷｜男單32強｜乒乓球

黃鎮廷先於64強以4：3擊敗塞內加爾的迪奧，32強面對中國的樊振東以1：4告負。

杜凱琹｜女單64強｜乒乓球

杜凱琹於女單64強面對「神秘之師」朝鮮的邊松京，以局數1：4不敵。

朱成竹｜女單32強｜乒乓球

朱成竹首戰奧運，出戰女單及女團，她於女單首圈以局數4：0擊敗中華台北的簡彤娟，32強以0：4不敵日本的平野美宇。

杜凱琹、朱成竹、李皓晴｜女團16強｜乒乓球

完成混雙和女單後，香港隊轉戰女團賽事。去屆奪得銅牌的香港隊，16強遇上瑞典，激戰五場最終輸場數2：3，16強下馬。

杜凱琹（左起）、朱成竹、李皓晴。（01體育記者袁志浩攝）

鄧俊文謝影雪｜混雙8強｜羽毛球

未能在分組賽擊敗日本老對手渡邊勇大/東野有紗，鄧俊文/謝影雪只能以小組次名出線，導致8強遇上強敵、韓國的徐承宰/蔡侑玎，以15：21及10：21落敗後，「鄧謝配」接受訪問時，謝影雪回憶過去的嚴重傷患，加上備受網民留言的壓力，哭成淚人，令全香港動容。

鄧俊文/謝影雪最後一次告別奧運，將成為香港羽毛球混雙的美麗回憶。（路透社）

李卓耀｜男單分組賽止步｜羽毛球

李卓耀由開賽前一個脫掉上衣的限時動態以示大會巴士極熱開始，注定是巴黎奧運的港隊話題人物。他在首場分組賽以局數2：1擊敗墨西哥球手Luis Ramon Garrido，被指態度輕挑不尊重對手，第二場面對中華台北周天成輸0：2，賽後不禁落淚，並指一直被人看不起，也希望透過奧運改變別人對自己的看法，更希望整個羽毛球隊都值得被看見，而不是集中在個別球員身上。

李卓耀最終淚別巴黎奧運。（01體育記者袁志浩攝）

盧善恩｜女單分組賽止步｜羽毛球

首次出戰奧運，盧善恩在女單分組賽先後以局數1：2及0：2不敵巴西的Juliana VIANA VIERA與泰國的Supanida KATETHONG，她賽後哭着說，希望能在奧運舞台多點一會，未來將繼續努力。

盧善恩分組賽止步，她哭着說渴望留在奧運賽場久一點。（路透社）

楊雅婷楊霈霖｜女雙分組賽止步｜羽毛球

跟李卓耀及盧善恩一樣，楊雅婷/楊霈霖首戰奧運，在分組賽取得2勝1負，包括以1：2不敵保加利亞的G. STOEVA/S. STOEVA、勝美國許忻霏/許怡霏2：1，最後一場吞中國隊譚寧/劉聖書兩蛋，分組賽止步。

楊雅婷/楊霈霖首戰奧運羽毛女雙，分組賽止步。（路透社）

張心悅｜女子100米背泳初賽第29名｜游泳

張心悅｜女子200米背泳初賽第26名｜游泳

17歲的張心悅是今屆代表團最年輕一人，她憑女子200米背泳躋身巴黎奧運，並兼戰100背。最終成績是100背以1分03.45秒位列初賽第29，200背以2分17.32秒完成排名第26。

張心悅首戰奧運。（01體育記者袁志浩攝）

何甄陶｜男子50米自由泳初賽第24名｜游泳

何甄陶｜男子100米自由泳初賽第55名｜游泳

何甄陶分別以22.12秒及51.46秒完成男子50米和100米自由泳，初賽止步。第二次參加奧運的他表示有意引退：「每次我都說奧運後退役。高中畢業後、大學畢業後、東京奧運後……我覺得差不多是時候退役了。我已經很老，看看場上其他人，他們都比我年輕。」

何甄陶賽後表示，今屆大有機會是最後一次奧運。（01體育記者袁志浩攝）

簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳｜女子4X100米自由泳接力第15名｜游泳

歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳｜女子4X100米自由泳接力第13名｜游泳

歐鎧淳五戰奧運，女子4X100米自由泳接力是其第一項賽事，與簡綽桐、鄭莉梅及譚凱琳出戰，以3分42.42秒排初賽第15。煞科的4X100米混合泳接力，歐鎧淳負責背泳，何詩蓓兼戰蛙泳，加上蝶泳簡綽桐及自由泳譚凱琳，她們最終游出4分03.56秒，初賽排名第13。

歐鎧淳（左）五戰奧運，寫下香港歷史。（01體育記者袁志浩攝）

伍泰龍｜男子個人賽未能完賽｜三項鐵人

若非游水時被扯爛戰衣，不斷入水導致大落後，到了單車環節已無選手可以互相破風，伍泰龍可能已完成人生第一場奧運賽事。在單車尚餘三圈時「上岸」，伍泰龍久久未能平伏心情，他賽後說：「我沒有完成賽事，還可否叫自己做Olympian（奧運運動員）？」在香港人心目中，伍泰龍絕對是令人自豪的港隊奧運代表。

伍泰龍在游水環節被扯破戰衣，不斷入水，最終在單車環節退賽。（01體育記者袁志浩攝）

刁俊稀｜男子100米初賽第20名｜田徑

刁俊稀友獲得外卡出戰巴黎奧運，在薰衣紫的賽道上，雖以10.62秒完成100米預賽，總排名20，未能晉級，但大會介紹選手時，他手指號碼布上的姓氏「DIU」，引起香港人共鳴。

刁俊稀以10.62秒完成男子100米預賽。（01體育記者袁志浩攝）

石偉雄｜男子跳馬預賽止步｜體操

由2012年在倫敦首戰奧運、因傷錯失2016年里約、2020年在東京再次劍指獎牌，來到2024年的巴黎，石偉雄第三次踏上五環舞台，雖然在男子跳馬預賽以14.099分止步，但他捱過歷年多次手術及無盡傷患，連「風之后」李麗珊也為之動容。

石偉雄滿身傷患，一直堅持過來。（港協暨奧委會）

盧蔚豐｜男子68公斤以下級第7名｜跆拳道

作為香港史上首個出戰奧運跆拳道的運動員，盧蔚豐在大皇宮表現不失禮，擊敗難民隊選手晉級後，面對頭號種子拉舒托夫奮戰落敗，賽後獲對手讚好，他更藉拉舒托夫躋身金牌賽而獲復活賽機會，最終獲得亮麗的第7名。

盧蔚豐亮相大皇宮，面對「世一」的拉舒托夫奮戰落敗，賽後獲對手讚好。（01體育記者袁志浩攝）

王嘉莉｜女子48公斤以下級32強止步｜柔道

26歲的王嘉莉首戰奧運，她在32強面對奧地利的Katharina Tanzer，比賽初段勢均力敵，不過之後被壓倒在地，未能在20秒內掙脫，因而被判「一本」落敗。

王嘉莉首戰奧運，32強止步。（路透社）

趙顯臻｜男子單人雙槳艇第20名｜賽艇

趙顯臻參戰男子單人雙槳艇，透過復活賽晉身半準決賽，終落入第19至24位的排名賽。他在早段放手一博，以比平日快的速度（overpace）嘗試突圍，首500米僅僅落後，但自1000米起逐漸擴大優勢，就連現場評述也重提他奧運前奪得世界盃金牌的威水史。雖然他在最後200米被摩納哥對手爬頭，但總成績排第20完賽，是香港賽艇史歷來最佳奧運戰績。

「最後已經力竭，被追過後，我再逼出多一點力，但都追不回來，盡了所有努力，好滿意成績。」他沒有違背賽前對自己的承諾，6分56.65秒，更是個人最佳。

趙顯臻以第20名創出香港歷來最佳賽艇奧運戰績，寫下光輝一頁。（01體育記者袁志浩攝）

李思穎｜女子個人公路賽第64名｜單車

李思穎兼戰公路賽及場地賽，她先以4小時10分47秒完成女子個人公路賽，是香港歷來首個完成奧運公路賽的女選手。她在奧運閉幕日出戰主項場地全能賽，賽果在今晚完成比賽後將再更新。

李思穎以第64名完成女子個人公路賽。（港協暨奧委會）

劉允祐｜男子個人公路賽未能完賽｜單車

2024巴黎奧運單車男子個人公路賽周六（3日）上演，港隊代表劉允祐於巴黎鐵塔前起步，單人挑戰一眾世界級車手，惜最終於約200公里左右「上岸」，未能完成全長273公里的賽道。港將賽後回想整個奧運之旅，感激自己未有放棄，並希望今次參賽能成為港隊車手的鼓勵，一同組成完整的車隊爭奪好成績。

劉允祐在巴黎鐵塔下出戰男子個人公路賽。（港協暨奧委會）

鄭清然｜男子iQFOiL第13名｜滑浪風帆

馬君正｜女子iQFOiL第14名｜滑浪風帆

滑浪風帆賽事在今屆奧運轉用新器材iQFOiL，港隊派出鄭清然和馬君正出戰男、女子組，分別取得第14及第13名，未能晉身獎牌賽。

鄭清然以第13名完成巴黎奧運。（路透社）

馬君正以第14名完成巴黎奧運。（路透社）

貝俊龍｜男子ILCA 7單人｜帆船

貝俊龍在男子ILCA7單人8場賽事後以第24名完成，由於最後2場初賽因風勢不足取消，貝俊龍無緣爭入前10名參與獎牌賽，但仍創下香港在奧運帆船項目歷來最佳成績。

貝俊龍以第24名完成巴黎奧運。（路透社）

祥傑/阿輝｜男子49人級第20名｜帆船

祥傑/阿輝在男子49人級經過12場賽事後，以172名在20隊參賽隊伍中敬陪末席，無緣獎牌賽。