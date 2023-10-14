杭州亞殘運香港隊名單賽程　港台電視32免費直播+比賽日期及時間

杭州亞運落幕，亞殘運緊接上演，將於10月22日至10月28日舉行。

陳浩源、余翠怡、朱文佳、梁育榮、何宛淇、陳睿琳、鄧韋樂等猛將，都是香港最頂尖的傷殘運動員，多次揚威世界大賽。今屆亞殘運，他們再次出戰，誓助港隊打破去屆11金16銀21銅的歷來佳績。

港隊今屆派出98名運動員出戰11個項目，賽程將陸續更新。

香港電台免費直播今屆杭州亞殘運，節目表將按港台公布而每日上載。



港隊今屆有誰人參賽？

香港的傷殘運動員一直是世界最頂尖的精英，由昔日輪椅劍擊的張偉良和短跑「神奇小子」蘇樺偉開始，歷年來產出不少殘奧金牌和世界冠軍。

若數到今屆焦點，第四次角逐亞殘運的輪椅羽毛球好手陳浩源和硬地滾球殘奧金牌梁育榮，以及撐起香港輪椅劍擊隊二十年的「劍后」余翠怡，可說是三大星將。但整個港隊陣容不乏具獎牌實力的運動員，例如游泳陳睿琳和鄧韋樂、乒乓球吳玫薈與王婷莛、硬地滾球的何宛淇及郭海瑩、傷殘羽毛球的朱文佳和王鎮炎等。

余翠怡。（盧翊銘攝）

陳浩源。（盧翊銘攝）

以下為港隊今屆全名單：

射箭

陳婉華、方家強、危家銓、胡同生、袁永昌、翁文泰、翁沐茵



田徑

鮑錐耀、蔡愷琳、朱澤生、李振輝、黃景陽、任國芬、楊肇麒、余春麗

莊恭源、周志偉、鄧雨澤、謝彩玉、謝浩賢、嚴鉦熙



羽毛球

陳浩源、蔡詠琪、朱文佳、林貞榕、羅嘉鋒、李仁平、王鎮炎



硬地滾球

張沅、何宛淇、郭海瑩、劉慧茵、梁美儀、梁育榮、龍子健、謝德樺、黃君恒、楊曉林



草地滾球

陳嘉敏、陳月呂、郭永、李志明、呂偉光、畢熾揚、鄧順儀、鄧子朗、唐蔚森、黃健光、黃偉賢、鄔文英



賽艇

葉家怡、劉兆浚



射擊

翟文鳳、郭迪生、林錦萍、鄧志誠、黃仁禾



游泳

區樂詒、周宏基、林樂兒、吳卓恩

陳睿琳、張淬淇、張可盈、張浚諾、徐浩邦、許家俊、劉肖儀、鄧韋樂、黃漢彥



乒乓球

陳思魯、焦瑾珊、蔡慶霖、何嘉盛、林嘉偉、彭穎加、唐志銘、唐志勇、王志賢、王愉程

范嘉豪、梁仲仁、吳玫薈、蔡明輝、溫偉樂、黃家汶、黃珮淇、王婷莛



輪椅劍擊

陳穎健、周朗浩、鍾婉萍、范珮珊、陳㬢、鄺遠興、林嘉雯、湯雅婷、余翠怡



輪椅網球

莫家安



港隊去屆戰績如何？

港隊於2010年首次參加亞殘運，當屆賽事於廣州舉行，港隊取得5金9銀14銅，5金來自羽毛球、保齡球和輪椅劍擊，其中輪椅劍擊奪得3金。

2014年仁川亞殘運，港隊成績大躍進，摘下10金15銀19銅共44面獎牌。上屆雅加達亞殘運更創新高，狂掃11金16銀21銅，金牌數及總獎牌數皆是歷來最佳。

以下為雅加牽亞殘運港隊戰績：

金牌

羽毛球 朱文佳 男子SS6級單打

硬地滾球 何宛淇/曾鈴茵/謝德樺 混合BC3級雙人賽

草地滾球 鄧順儀 混合B3級單打

草地滾球 鄧順儀/郭永 混合B4級雙打

草地滾球 鄧美儀/李應榮 混合B8級雙打

游泳 陳睿琳 女子S14級100米蝶泳

游泳 許家俊 男子S14級100米背泳

游泳 鄧韋樂 男子S14級200米自由泳

乒乓球 吳玫薈 女子TT11級單打

乒乓球 吳玫薈/黃家汶/李曉桐 女子TT11級團體賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級花劍個人賽

銀牌

田徑 余春麗 女子T36級100米

羽毛球 陳浩源 男子WH2級單打

硬地滾球 郭海瑩/梁美儀/楊曉林/陳錦洲/龍子健 混合BC1/2級團體賽

草地滾球 鄔文英 女子B7級單打

草地滾球 李志明 混合B2級單打

草地滾球 郭永 混合B4級單打

草地滾球 嚴敏清/郭永 混合B2級雙打

游泳 陳睿琳 女子SM14級200米混合泳

游泳 鄧韋樂 男子SM14級200米混合泳

乒乓球 蔡兆雄/高行易 男子TT2-3級雙打

乒乓球 陳思魯/李銘業 男子TT6-7級雙打

乒乓球 梁仲仁/蔡明輝/溫偉樂 男子TT11級團體賽

保齡球 黃美蘭 女子TPB8級個人賽

輪椅劍擊 鍾婉萍/范佩珊/吳舒婷/余翠怡 女子花劍團體賽

輪椅劍擊 范佩珊/吳舒婷/湯雅婷/余翠怡 女子重劍團體賽

輪椅劍擊 張明仔 男子A級花劍個人賽

銅牌

田徑 任國芬 女子T36級200米

羽毛球 林芷煖 女子SU5級單打

羽毛球 王鎮炎 男子SS6級單打

硬地滾球 楊曉林 混合BC2級個人賽

硬地滾球 何宛淇 混合BC3級個人賽

草地滾球 嚴敏清 混合B2級單打

草地滾球 鄧美儀 女子B8級單打

游泳 陳睿琳 女子S14級100米背泳

乒乓球 黃佩儀 女子TT5級單打

乒乓球 焦瑾珊 女子TT7級單打

乒乓球 黃家汶 女子TT11級單打

乒乓球 高行易 男子TT3級單打

乒乓球 王志賢 男子TT9級單打

保齡球 袁詠珊 女子TPB3級個人賽

輪椅劍擊 吳舒婷 女子A級花劍個人賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級佩劍個人賽

輪椅劍擊 余翠怡 女子A級重劍個人賽

輪椅劍擊 鍾婉萍 女子B級花劍個人賽

輪椅劍擊 湯雅婷 女子B級重劍個人賽

輪椅劍擊 陳穎健 男子A級佩劍個人賽

輪椅劍擊 張明仔 男子A級佩劍個人賽



香港代表團於亞殘運奪得11金16銀21銅，由「飛魚」鄧韋樂（中）的第一金揭開序幕。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

輪椅劍擊：女子花劍A級個人賽金牌余翠怡。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

香港代表團第5金誕生，得主為「女飛魚」陳睿琳（右）。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

羽毛球：輪椅組男子WH2級單打銀牌陳浩源。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）