游泳｜何詩蓓游今年第4快時間封后　為7月力爭長池世一練兵

世界長池游泳錦標賽7月於福岡舉行，港將何詩蓓積極備戰，她在今個周末於意大利羅馬參加LIX Sette Colli游泳賽，在強項200米自由泳游出1分54.77秒，勇奪冠軍，這亦是國際泳壇今年第4快時間。



2023年女子200米自由泳排名（截至6月24日）

1.奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan，澳洲） 1分53.83秒

2.麥堅杜殊（Summer Mcintosh，加拿大） 1分53.91秒*

3.迪梅絲（Ariarne Titmus，澳洲） 1分54.14秒

4.何詩蓓（Siobhan Haughey，香港） 1分54.77秒

5.莉迪姬（Katie Ledecky，美國） 1分54.96秒

*世界青年紀錄

何詩蓓3日獨取3張奧運入場券。（Getty Images）

觀乎上述排名，美國「大師姐」莉迪姬的200自表現似有下滑之勢，而且她的主項向來是800米及1500米自由泳，預計何詩蓓於巴黎奧運的最強敵人，除了於東京奧運200自擊敗她而奪金的迪梅絲，加拿大與澳洲的後起之秀麥堅杜殊和奧卡拉瑾，更是最大威脅。

至於LIX Sette Colli一役，何詩蓓先以1分58.33秒完成初賽，排名第3晉級決賽，再於決賽游出1分54.77秒，比亞軍英國泳手Freya Colbert快1.82秒，輕鬆封后，Freya Colbert及季軍荷蘭的STEENBERGEN Marrit，時間分別以1分56.59秒及1分56.68秒。

何詩蓓下月將出戰世界長池游泳錦標賽，今站賽事以及早前的環地中海賽，皆是她備戰的熱身賽。她於今日稍後時間將角逐女子100米自由泳，繼續力爭獎牌兼練兵。

巴黎奧運香港隊資格

2023年3月3日何詩蓓女子400米自由泳A標（造出時間：4分05.84秒）

2023年3月3日何詩蓓女子200米自由泳A標（造出時間：1分55.53秒）

2023年4月15日張心悅女子200米背泳A標（造出時間：2分10.35秒）

2023年4月16日何詩蓓女子100米自由泳A標（造出時間：53.1秒）

2023年4月16日何甄陶男子50米自由泳A標（造出時間：21.86秒）

2023年5月14日何詩蓓女子50米自由泳A標（造出時間：24.56秒）

