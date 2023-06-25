足球轉會｜東拿利被迫離隊不禁落淚　無情AC米蘭為金錢堅持放售

金錢面前，人人平等。紐卡素求購AC米蘭的辛度東拿利，據報開出高達8000萬歐元的轉會費。AC米蘭面對銀彈攻勢，不單止無法抵抗，更希望盡早出售這名中場大將。意大利傳媒紛紛表示，東拿利毫無半點離隊的意欲，收到即將被賣走的消息時更流下男兒淚，不禁令人懷疑，在現今球壇中，究竟忠誠何價？



紐卡素來季取得歐聯資格，這支新晉豪門在轉會市場積極增兵，為新球季做好準備，而AC米蘭的東拿利（Sandro Tonali）似乎是今夏首個重磅收購。《天空體育》指紐卡素準備開出5500萬鎊的轉會費；《BBC》引述意大利傳媒消息，東拿利經理人利素（Giuseppe Riso）指這宗交易的轉會費有機會高達6850萬鎊，意大利知名記者羅曼奴表示東拿利將簽下一紙6年合約。

東拿利現時正代表意大利出戰U21歐洲國家盃，盛傳紐卡素更派人前往羅馬尼亞，為這名意大利國腳做體測，希望盡早完成這宗交易。

東拿利現正代表意大利出戰U21歐洲國家盃。（Getty Images）

面對紐卡素的邀約，東拿利經理人利素直言是無法抗拒，「這是一宗完美的交易，紐卡素願意為東拿利付出所有，他將會成為喜鵲的關鍵球員，這個叫價對我們或是球會也是無法抗拒的。」

當東拿利離隊消息傳出後，不少球迷對此感到失望，米蘭名宿恩沙基有相同的感受，直言：「東拿利對我們而言，他是未來10年的米蘭隊長人選，作為一名AC米蘭球迷，我也感到十分抱歉。」

意媒指東拿利無意離隊，得知被賣走後不禁落淚。（Getty Images）

不止是AC米蘭球迷及領隊，連東拿利本人也感到傷心，意大利《共和國報》透露這名意大利國腳希望留效AC米蘭，全無意欲離開，更願意在聖西路掛靴，當他知道要離隊時，他不禁流下男兒淚。

東拿利嘗試過反抗，意大利《天空體育》指東拿利曾經拒絕紐卡素的開價，但AC米蘭堅持要把這名中場大將賣走。東拿利離隊勢在必行，在可觀的轉會費面前，究竟忠誠何價？