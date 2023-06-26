黃澤林奪職業賽首冠創香港歷史　感言：網球是追逐進步的快樂

19歲香港網球新星黃澤林（Coleman）在突尼西亞賽奪得生涯首個男子單打職業賽冠軍，捧着星星形狀獎盃的他眉開眼笑。

接連打入職業成年賽決賽並終贏下首冠，埋藏在他那招牌陽光燦爛笑容下的，不全是因為創下香港歷史，而是百分百的專注，以及享受網球的快樂。



突尼西亞時間清晨6時，黃澤林傳來語音回覆記者提問，聲調精神爽利得聽出他仍難掩興奮。事實是比賽前一晚，他緊張得睡不着。

黃澤林改寫香港網球歷史。（Getty Images）

上周決賽惜負黎巴嫩球手Hady Habib奪亞軍，創下個人職業賽最佳成績；今周再殺入決賽，他知道世界排名比自己低的意大利對手Luca Giacomini不易應付。「前一晚睡不着，不知怎去面對，因為對手好硬淨、穩陣，不會好輕易送場波畀我。」Coleman在今場決賽以盤數2：1勝出，全場轟出14個「Ace球」，他笑說：「自己捱返嚟，好開心都捱到，頂得住，都好攰。」

黃澤林於突尼西亞網球賽奪冠。（黃澤林IG：coleman_wong）

「捱」了一個香港網壇史上首座職業賽冠軍回來，他坦言近幾年只專注在打網球上，並不太在乎追逐冠軍，畢竟對這名青年組大滿貫冠軍來說，今季轉戰成年賽是另一個世界。「集中在自己進步，沒有理要贏得什麼，今次冠軍是對自己的肯定，也是一個動力，每一次破（香港）紀錄，都會想破更多的紀錄。」

專注得其實賽後才發現自己再次成為「香港第一人」，黃澤林笑言：「贏了才知道，這也很特別。」比起冠軍，進步才是最快樂的事，「第一個星期入到決賽已很開心、很意外，沒想過那麼難打，因為要贏到好多成人組強手，他們經驗比我多，可能我意志力比他們好。第一次已好難，第二次再入到，證明我也有一定水準」。

冠軍不是黃澤林的目標，對於打網球這回事，他一心追逐進步和帶來的快樂。

「打網球最開心是什麼？」我看着他的捧盃照問。

「最開心是每日看到自己的進步，每日都好盡力練習，在下一日慢慢看到成果。未必每日都能看到，但我有一個很好的團隊幫我，身邊的人很支持我。所以打網球最開心是，令到好多人都開心。」他的語調充滿笑意。

社交平台上一張張笑逐顏開的網球照，那率真燦爛般的笑容下，是19歲男孩對網球一心的熱愛。