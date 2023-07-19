運動消閒博覽2023｜7.19與書展同步舉行　了解日期時間、門票優惠

香港運動消閒博覽2023將於7月19至25日跟書展及零食世界同期舉行，成人入場費30元，一張門票可以去齊3個展覽。

在今年的運動消閒博覽，會有4米高的流動繩網，並提供互動拳擊沙包及VR划艇體驗；展覽方面，賽馬會設置1：1「金鎗六十」馬匹雕塑，而香港體育學院將展示張家朗、何詩蓓及李慧詩等多名精英運動員的珍貴物品。



2023年的香港運動消閒博覽將於7月19至25日舉行。（公關提供）

今屆運動消閒博覽有八大主題區，分別是運動大本營、戶外體驗、健康．健身、學遊天地、棋樂無窮、攝影世界、日本館和手作市集。現場會有香港三項鐵人代表曹詠淘及香港霹靂舞代表隊成員陳嘉怡的分享及表演，讓大家了解運動員的成長心路歷程。

在運動大本營主題區，多個參展商設有多項運動體驗以及模擬遊戲，供市民免費試玩，包括今年創會90周年的香港遊樂場協會設置約4米高的流動繩網，並提供互動拳擊沙包及VR划艇體驗。

運動消閒博覽、零食世界與書展同期舉行。（公關提供）

香港賽馬會帶來的賽馬運動體驗及1:1「金鎗六十」馬匹雕塑；捷斯香港滑板會提供的滑板體驗班及示範等。

香港運動員近年屢創佳績，香港體育學院將展示多名精英運動員的珍貴物品，包括奧運獎牌運動員張家朗、何詩蓓及李慧詩比賽或訓練時所使用的裝備及用品。

至於棋樂無窮的主題區今年擴大近一倍，其中香港展商People On Board 樂在棋中分別與港鐵、金管局及李錦記聯乘合作，推出多款以香港為主題的桌上遊戲。

香港運動消閒博覽設有棋樂無窮的主題區。（公關提供）

2023年香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界基本資料

日期：2023年7月19至25日（星期三至星期二）

香港書展開放時間：

7月19、20日 - 上午10時至晚上10時

7月21、22日 - 上午10時至晚上11時

7月23、24日 - 上午10時至晚上10時

7月25日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界開放時間：

7月19、20日 - 上午10時至晚上9時

7月21、22日 - 上午10時至晚上10時

7月23、24日 - 上午10時至晚上9時

7月25日 - 上午9時至下午5時

入場票價：

成人：港幣30元

小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法：

電子門票於6月30日起可透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式；以及01空間、八達通手機應用程式購買。

書展門票於6月30日起在全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。

票務優惠：

上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月21-23日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月24日（星期一）晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。