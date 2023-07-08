雲達沙太太曾腦出血　愛妻號攜手走過人生低谷　組基金助腦病患者

是世事巧合還是天意弄人？前曼聯門將雲達沙（Edwin van der Sar）腦出血，他的愛妻Annemarie van Kesteren十四年前亦因同一病患倒下，雲達沙「堅守後方」，攜手年幼子女和太太走出家庭低谷，近年更成立「雲達沙基金會」（Edwin van der Sar Foundation），協助腦部病患者治療和復康。豈料這個「愛妻號」今天也變成病人，正在深切治療部與病魔搏鬥。



時為2009年12月23日。當時受膝蓋傷患困擾的雲達沙，自11月下旬起一直倦勤，一家人本於家鄉荷蘭準備迎接普世歡騰的聖誕節，豈料Annemarie突然腦出血倒下。當時消息指，Annemarie的情況「十分惡劣」。

雲達沙立即通知曼聯會方，時任領隊費格遜批准雲達沙無限期休息，讓他於荷蘭陪伴愛妻，當時費格遜稱：「Annemarie正在最好的環境接受治療，我告訴雲達沙不用急着回來，他必須好好陪伴妻子，直到妻子康復。」

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那個球季，雲達沙越稱禍不單行。他先因為手指受傷錯過開季，10月方正式披甲，但之後又有膝傷，沒想到妻子更於聖誕前罹患重病。幸好Annemarie最終大步檻過，雲達沙也於2010年1月中旬返回大軍，但他完成與曼聯的合約後，2011年掛靴，返回荷蘭陪伴家人。他之後曾任球評工作，2012年加入母會阿積士管理層，擔任市場總監，2016年升任行政總裁，至今年初離任。

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雲達沙（左）妻子腦出血病倒，時任曼聯領隊費格遜（右）立即批准他返回荷蘭陪伴家人。（Getty Images）

2009/10球季對雲達沙而言可說是禍不單行，先是自己受傷，妻子更病重。（Getty Images）

雲達沙從1990年於阿積士出道、轉投祖雲達斯和富咸，再加入曼聯踢出職業生涯最光輝的日子，他對家人一直保護有加，不像隊友的WAGs經常登上報章雜誌頭條，他倆不愛出風頭，Annemarie唯一一次成為報道主角，就是這次腦出血意外。

大概因為愛妻曾飽受腦部病患困擾，雲達沙夫婦此後成立基金會，協助腦部病人治療和康復，由Annemarie負責打理。兩年前，他們的基金會與另一個荷蘭腦部基金Hersenstichting合作，擴大組織希望幫助更多病人。

雲達沙曾經為自己的基金會籌款而挑戰2011年紐約馬拉松，當時才剛退役的他，以4小時19分16秒完賽。十多年後，估不到他也成為腦部病人，但願他在這場人生馬拉松中，能夠高舉雙手衝過終點，繼續向不同終點進發，讓球迷感受他的善心和熱血。