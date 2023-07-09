U21歐國盃｜英格蘭相隔39年再封王　門將補時二連救兼創紀錄

U21歐洲國家盃周日凌晨舉行決賽，英格蘭以1：0擊敗西班牙封王，除了入球的居迪斯鍾斯，更引人注目的是20歲門將查福特（James Trafford） ——他在補時階段一次二連救，助「幼獅」保住不失，順利封王。

查福特不僅在今屆U21歐國盃創下一項紀錄，他也早被般尼簽下，今次表現可說對得起史上第三高的英格蘭門將轉會費。



英格蘭U21今仗對西班牙U21，上半場補時有折射球省中居迪斯鍾斯打開紀錄，西班牙攻勢雖多卻一直未能追平，惟到了全場比賽近乎結束、補時已進入7分鐘，西班牙前鋒艾比雷斯搏得一記十二碼，他親自操刀，卻被英軍門將查福特「捉晒路」向右飛身救出，西班牙球員再補射也再被查福特撲出，第三腳再射則遠遠高出，令英軍不致在最後一刻被追平，英格蘭球員紛紛一湧而上，如慶祝入球般與查福特擁抱。

查福特勇救十二碼及連帶的補射。（Getty Images）

最終英格蘭也憑着查福特的撲救保住不失，以1：0小勝，是史上第三次、也是相隔39年後再在U21歐國盃封王；值得留意的是，查福特在今屆U21歐國盃6場賽事，全部都保持清白之身，創下賽事紀錄。

英軍球員激動地擁抱查福特。（Getty Imagesw）

查福特出生於2002年10月，現年20歲，身高1.92米的他出身自曼城青年軍，此前兩季均外借效力保頓，然而他早前已獲般尼以1500萬鎊轉會費簽下，英媒指連同附加條款，他的轉會費最終可高達1900萬鎊，將令他成為史上轉會費第三高的英格蘭門將，僅排在蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）及碧福特（Jordan Pickford）之後。

查福特表現突出。（Getty Images）

查福特賽後表現得相當興奮，受訪時道：「今天早上我對所有人都說，我會救出一球十二碼的，我早知自己會救到。真的不難（It was pretty easy really），我對所有朋友都說，我會救到一球（十二碼）。」談到清白之身紀錄，他道：「這紀錄意義重大，因為要再破的話真的不容易。我們是一支很好的球隊，我們堅信沒人能攻破我們，而我們證明了這一點。」