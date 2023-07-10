碧咸為美斯巨型壁畫髹油　維多利亞趁機「放閃」　球王周二抵美

美斯（Lionel Messi，台譯梅西）早前加盟由碧咸（David Beckham）擁有的美職球會國際邁阿密，他將在周二（11日）抵達，在迎來「球王」前夕，碧咸親自為一幅美斯壁畫髹油，更獲得太太維多利亞（Victoria Beckham）大讚。



維多利亞在Instagram分享了一段影片，拍下丈夫碧咸身處一個升降台上，為一幢建築物外牆上的美斯壁畫髹油，只見碧咸在美斯肖像上畫着，最後轉身望向太太的鏡頭，維多利亞在帖子的文字中，提醒大家要「聽聲」，原來她邊拍片、邊讚賞碧咸：「大衛（碧咸）正在邁阿密畫美斯，我覺得他做得非常好，他只是抵埗數天便立刻來畫畫了。」

「看，這幅畫超大的。究竟碧咸有什麼做不到的？他正在上面畫畫，太厲害了！」

維多利亞同時在限時動態中上載了碧咸畫畫的片段，還有他已返回地面、一臉滿足地張開雙手的模樣，維多利亞在限時動態中又再寫道：「碧咸很有成就感呢，他應得的！」雖然畫像的主角是美斯，但剛度過結婚周年的碧咸夫婦「放閃」似乎更加耀眼。

美斯將會在周二抵達佛羅里達州，同日會簽署餘下部份合約，然後會在7月16日正式亮相，據指屆時美斯的亮相儀式將在球場舉行，並會非常盛大。