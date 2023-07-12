「大家減齡」應用程式鼓勵以運動換領獎賞　幫用戶計算生理年齡

「大家減齡」應用程式升級版，新增健康社交元素及運動意外保障券，鼓勵用戶多運動以兌換多元化健康獎賞。用戶免費下載應用程式及登記後，可以完成各種簡單身心靈任務，每日累積動能，打開「減齡大道」上的寶箱，可獲一〇幣或運動保障券，再用一〇幣兌換不同商戶的電子消費券。



「大家減齡」是由中銀人壽牽頭，與健康智能產業、創新科技公司、醫健服務集團、本地商戶品牌、社福慈善機構和用戶群攜手構建的全新健康生態圈，獨家引入「生理年齡模型 BAM」演算法，加上遊戲化、平台，並注入公益與社交元素，鼓勵用戶與家人一起投入健康減齡生活。

應用程式鼓勵用戶多運動以換領多元化健康獎賞。團隊在設計「減齡大道」時注入本土元素，展示香港特色風貌場景，並加入多人遊戲概念。用戶可以邀請親朋好友加入，一起在「減齡大道」上並肩而行。

用戶每日完成各種簡單的身心靈任務，累積動能。應用程式引入「生理年齡模型BAM」結合演算法，按用戶行為習慣及數據（例如步數、睡眠時間、動態卡路里、靜息心率），計算減齡效果，即是生理年齡較實際年齡年輕了多少。在「減齡大道」上，設有不同寶箱，用戶打開後會獲得一〇幣或運動保障券。用戶可以用一〇幣兌換不同商戶的消費券。

大十一〇夏日祭設有瑜伽課程。（公關提供）

「大家減齡」在過去周末及周日於愉景灣舉行「大十一〇夏日祭」，讓市民免費參與。活動設有不同戶外遊戲設置、體能挑戰及瑜伽課程。藝人羅毓儀有到場，獻唱廣告歌曲。