杭州亞運｜香港電競隊預賽對中國　選手ID含「光復」遭重判停賽

7月16日舉行的「AESF亞運征途預賽 - DOTA2」中國隊對香港隊的線上賽事，香港代表林奇隆的遊戲名稱含有「光復」二字，被指「使用了敏感字眼」，遭AESF（亞洲電子競技聯合會）取消資格及禁止出戰亞運征途賽事。

中國香港電競總會發聲明指，經審議後，對林奇隆作懲處，即日起停賽三年。而相關遊戲影片在官方頻道中已轉為私人影片。



香港隊對中國隊的賽事在「AESF亞運征途預賽 - DOTA2」第5日賽事中舉行，林奇隆在賽事中使用的遊戲ID為「Eazy.D.L.光復」，最終中國隊以2：0獲勝。香港電競總會周一（17日）發聲明指，「由於選手林奇隆的遊戲名稱使用了敏感字眼，所以已被AESF 取消資格及禁止該選手日後參加亞運征途的參賽資格」，並寫道：「選手的個人言論及行為與本會無關，我們尊重AESF的所有決定，並對選手失去資格表示遺憾，特此聲明，以正視聽。」

AESF官網顯示，其主席正是港協暨奧委會副會長霍啟剛。

賽事正選名單：

香港電競總會同日稍後再在社交媒體刊登「判決聲明」，當中提及對於林奇隆的處分：「 經過深入審議，本會決定對該選手做出以下懲處：由即日起停賽三年，即自2023年7月17日起至2026年7月16日，期間禁止該選手參加任何由本會遴選的電競代表隊參與的賽事，我們同時保留追究該選手違反選手合約的權利。這項決定對該選手來說無疑是一項嚴厲的處罰，然而，我們認為這是必要的措施，以維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德。」

香港電競總會判決聲明。（中國香港電競總會Facebook）

聲明續指，選手「個人情緒應被排除在外」：「我們將始終堅守和支持公平競賽的原則。在國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，我們期望每位選手能夠理解並遵守這一原則。作為電競運動員，代表著中國香港電競的形象，我們希望您能夠堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性。」

賽事本來在AESF的Youtube及Twitch頻道直播，惟同一賽事的首四日影片雖仍能看到，事發的第五日影片在Youtube已轉為私人影片，在Twitch中亦已不見踪影。