體育熱話｜印度羽毛球手擊出時速565公里扣殺　破健力士世界紀錄

羽毛球被譽為「世上最快的運動」，全因扣殺球速度難有其他運動可比，印度球手Satwiksairaj Rankireddy早前就刷新健力士世界紀錄，造出史上最快的羽毛球扣殺。



Satwiksairaj Rankireddy造出的羽毛球扣殺球新紀錄為時速565公里，以足足72公里之差，打破由馬來西亞球手陳文宏在2013年所創的舊紀錄（時速493公里）。

Satwiksairaj Rankireddy（左）為印度男雙球手。（Getty Images）

今次的新紀錄並非在比賽中創出，而是今年4月14日於Yonex位於日本埼玉的廠房，在受控環境之下所造。當時健力士世界紀錄的裁判也在場，使用獨立的速度監測儀器驗證紀錄。

紀錄是在Yonex位於日本的廠房所創。（Yonex官網）

另外，馬來西亞女子球手陳康樂在同一日同一場合，也刷新了女子扣殺球時速的健力士世界紀錄，Yonex公布指，她擊出的球時速為438公里。兩人使用的球拍，為Yonex的NANOFLARE 1000 Z。

陳康樂同場刷新女子紀錄。（Getty Images）

文中又特別將Satwiksairaj Rankireddy的新紀錄與其他運動項目的健力士世界紀錄相比，顯示大幅領先F1（時速372.6公里，2005年意大利站所創）及高爾夫球（時速349.38公里）；另外，速度亦接近「世上最快的火車」——磁浮列車速度的世界紀錄（時速603公里）。

不過，不少網民在知道紀錄並非在實戰中創下時，紛紛指這紀錄「無意義」，並認為純粹是Yonex的「廣告手段」。

事實上，這樣的活動並不罕見，近年其中一個最廣為人知的破紀錄活動，正是2019年的Ineos 1:59 Challenge，以造出首個在2小時內跑完全馬的紀錄，主辦方為參加者「跑神」傑祖基造出最理想的環境，包括事前挑選非常平坦及兩旁種滿大樹的路段、專業領航車以鐳射引導、42名專業跑手出任配速員陪跑及破風、穿着當時未上市的跑鞋Vaporfly Next等等。而這也是多個以Sub 2為目標的長跑活動中，唯一成功的一個。