英超季前賽｜曼聯一場波兩度擊敗阿仙奴　賴斯領銜二億鎊新兵擔正

阿仙奴與曼聯在香港時間周日（23日）早上在美國紐約合演一場熱身賽，「兵工廠」在新兵迪格蘭賴斯（Delcan Rice）正選上陣下，在法定時間以0：2敗予紅魔鬼。

緊接在預先安排的互射十二碼環節，阿仙奴同樣成為輸波的一方。



阿仙奴在早前友賽以5：0擊敗美職全明星隊，周日則與英超死敵曼聯碰頭，迪格蘭賴斯、夏維斯（Kai Havertz）和祖利安添巴（Jurrien Timber）三名轉會費合共達到2億英鎊的新兵，都首度正選上陣，賴斯與奧迪加特和夏維斯合組中場線。

曼聯在迪基亞離隊後，雖然簽入奧拿拿，但他暫未克披甲，只在球場露面接受球迷掌聲，今仗由老將湯希頓把關，新任隊長般奴費南迪斯與美臣蒙特和小將高比美奴（Kobbie Mainoo）一同正選，前線則由安東尼、前途懸而未決的查頓辛祖和加拿祖擔任。

雖然阿仙奴早段一度佔上風，不斷向曼聯壓逼，馬天利尼的射門也一度考驗湯希頓，但上半場中段開始，紅魔鬼開始站穩陣腳，並在30分鐘打開紀錄，般奴費南迪斯在禁區外起腳，兵工廠門將蘭斯達爾雖然稍稍觸到卻未能阻止皮球入網。

般奴費迪南斯為曼聯打開紀錄。（Getty Images）

僅7分鐘後，曼聯再入一球，加比爾在中場解圍「撻Q」，造就查頓辛祖搶得皮球突破，殺入禁區後再射一記勁度十足的網頂球破門，令紅魔鬼上半場已領先2：0。

辛祖在季前賽有個好開始。（Getty Images）

換邊後曼聯作出10個調動，除了湯希頓之外的球員全部換人，調入包括哈利馬古尼、連迪路夫、卡斯米路、基斯甸艾歷臣、拉舒福特等；而阿仙奴則只以泰亞尼入替富安健洋，在59分鐘再作三個調動，當中包括以湯馬士柏迪入替迪格蘭賴斯，賴斯在阿仙奴的首場正選賽事至此結束。

阿仙奴最終在季前熱身賽不敵曼聯。（Getty Images）

曼聯最終在法定時間以2：0擊敗阿仙奴，但賽事仍未結束——今場賽事早已定好不論賽果，都會有互射十二碼的環節，曼聯和阿仙奴繼續分別由湯希頓和蘭斯迪爾把守大門。先射的曼聯5輪全部射入，而阿仙奴在法比奧韋拉射失之下，以3：5再輸一次。

曼聯：卡斯米路（射人）、達洛治（射人）、連迪路夫（射入）、拉舒福特（射入）、基斯甸艾歷臣（射入）

阿仙奴：奧迪加特（射人）、杜沙特（射入）、法比奧韋拉（射失）、佐真奴（射入）



阿仙奴會繼續其美國之旅，下場會在香港時間7月27日早上10時30分在加州SoFi球場對巴塞隆拿；而曼聯則會在聖地牙哥對剛升上英乙的「名人球會」域斯咸。