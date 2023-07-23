利物浦隊長軒達臣傳下周會合新東家　12年晏菲路歲月無聲結束

利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）早已盛傳轉投謝拉特執教的沙特阿拉伯球會伊蒂法克，《The Athletic》報道指，軒達臣已在英國曼徹斯特完成體測，預計下周將會合新球會。



軒達臣本來與利物浦尚有兩年合約，報道指，伊蒂法克在周三與利物浦談妥轉會費，最終數字是1200萬英鎊，軒達臣亦在同日離開在德國的集訓營，返回英國準備加盟新東家。

《The Athletic》報道，軒達臣周五在曼徹斯特接受體測，他將會簽下一紙3年合約，尚欠文件等程序便能完成交易，其計劃是下周前往克羅地亞，會合伊蒂法克大軍。

軒達臣（左）已離開利物浦在德國的集訓營。（Getty Images）

利物浦目前正在德國集訓，周一會與格雷特霍夫友賽，之後移師到新加坡約戰李斯特城及拜仁慕尼黑，這也意味，這位紅軍隊長在轉會前不會再在晏菲路球場亮相。

軒達臣受利物浦球迷愛戴。（Getty Images）

佐敦軒達臣在2011年由新特蘭轉會利物浦，加盟初期表現屢遭批評，他在謝拉特離隊後接過隊長臂章，卻成為近代贏得最多榮譽的紅軍隊長，包括利物浦的首個英超冠軍、歐聯冠軍、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃等等，12年間上陣449場的他亦備受球迷愛戴。由於軒達臣一直致力宣揚LGBT+平權等訊息，他傳出轉會沙特球會之初，亦遭球迷以公開信勸他三思。