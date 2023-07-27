長池世錦賽直擊｜何詩蓓經歷窩心14小時　首名晉級是實力更是意志

「Good is not good enough」，但何詩蓓依然是我們最可敬的香港飛魚。

昨晚在世界長池游泳錦標賽與強項200米自由泳獎牌擦身而過後，何詩蓓從一絲失落、到對澳洲新星奧卡拉瑾打破世界紀錄的感嘆，14小時後，今早（27日）再於100米自由泳初賽出戰，並以53.15秒總排名第1晉級今晚的準決賽。

伴隨她前行的是自身的強大意志，還有許多叫她窩心的訊息。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



「不要緊，繼續。」何詩蓓昨晚在200自決賽後拋下這一句，便繼續今屆世錦賽征程。今早出戰100自初賽，她與主場的池江璃花子同列第7組，最終游出53.15秒，總排名第1躋身準決賽，池江則以54.67秒排第16僅僅晉級，澳洲雙姝麥姬昂（Emma Mckeon）及奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），分別排第3及第7，何詩蓓將於準決賽第2組與兩人同場。

何詩蓓的笑容，除了意味優異的成績，更是一份強大意志。（楊宇翹攝）

昨晚比賽之後，何詩蓓10時多回到酒店，看到手機短訊，令她大為窩心。「昨晚我收到海量訊息，好sweet，很多很多的訊息讓我知道，背後有大家支持我，想我游得好。」今早一槍，她未現疲態，「今早只想入到準決賽，到最後25米還有力，可以收步少少，時間算很不錯」，觸池之後，拉高泳鏡看着時間板，她的笑容讓我們知道，就算結果難過都要過，而她用強大意志實踐了這份信念。