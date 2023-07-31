高爾夫球｜初心者打Golf零難度　嘆住冷氣跟模擬器學完美揮杆

香港夏天愈見酷熱，想避免在戶外做運動又想保持健康體魄，不如嘆住冷氣打高爾夫球？幾個背景不同的初學女生，第一次嘗試了室內高爾夫球，一起分享這項運動的體驗與心得。

攝影：nichoyyk

場地提供：Hi Tee Golf



4個女孩子「喳喳輝Kathy仔」、「LennaTong_湯湯」、「夜貓yinyin」及 「芒兒MonMon」各有背景，有人最愛扮靚，有人做韓語翻譯，有人是跳舞老師，有人喜歡唱歌，她們其中一個共通點就是在直播平台上做主播。

由於公司舉辦活動，她們於5月開始學習打高爾夫球，組成「17GolfGirls」，期待今年底前練到足夠水平參加本地女子賽事，為此她們頻頻到室內場練波。

夜貓yinyin（左起）、LennaTong_湯湯、喳喳輝Kathy仔及芒兒MonMon組成「17GolfGirls」，現在努力練習，目標是今年底前可以參加女子高爾夫球賽事。（公關提供）

兩個月前才正式接觸golf的Kathy直言，從前以為這是有錢人的運動，或是退休人士用來消閒的活動，想不到又幾好玩，而且跟幾個女孩子一起學，輪住打，進步的過程有人見證到。她自言還只是剛學懂了發球技巧，期待之後可以每次發球都能打出過百碼，「高爾夫球有一個非常有趣的地方，就是愈放鬆去打，球可以愈打得遠」，她說。

愈放鬆就愈能將球打得遠，Kathy認為這是高爾夫球最有趣之處。（公關提供）

芒兒「細細個」就跟父母去打golf，但看的多打的少，因為在一個球道揮杆將高球打出去，她不明白樂趣何在，但現時有教練又有3個拍檔一起，就覺得好玩得多。Lenna也有類似感受，她在中學時第一次接觸golf，沒有教練地亂打，在室外打又熱，又覺得要好大力才能打得遠，反而現在於室內場練習，才明白原來揮杆是身體旋轉做得好的話，自然可以將球打得遠。

芒兒自小跟父母去高爾夫球場，但看的多打的少，現在有教練又有3個拍檔一起，就覺好玩得多。（公關提供）

Lenna認為在室內打球，可以更集中練習揮杆動作。（公關提供）

Yin本身是跳舞老師，對控制身體有一定掌握，她也分享說：「我最大改變是肌肉控制，一開始我好大力，以為死力就可以打得遠，但教練一直提到要注意身體旋動、重心的轉換，之後就可以好放鬆去打出一個長距離，原來130以上也沒想像中難。」所謂「130」的意思，其實是指碼數，即是發球時，球打出去可以飛到多遠，世界級女子選手可以打出270碼以外，但以初學者來說，能打到130碼已經很不錯。

Yin本身是跳舞老師，她認為想打好高爾夫球，必須注意身體旋動和重心轉換。（公關提供）

當然，在戶外打高爾夫球自有其樂趣，但對初學者來說，門檻卻頗高，畢竟香港可以落場「真打」的球場只得5個（新加坡地方比香港小，但球場有十多個），而且很多是私人會員制；另外單單揮杆擊中那個小小的球，已不是易事，室內場有個好處是，在模擬器的電腦前，每次揮杆都能顯示球速、方向、距離，而且有即時重播功能，可以讓球手清楚地了解自己的姿勢及力度，有何改進空間。

室內高爾夫球場使用模擬器，每次揮杆都能顯示球速、方向、距離，而且有即時重播功能，讓球手更了解姿勢及力度。（公關提供）

場地負責人Tony Yu解釋，他們的模擬器產自美國，是現今最高規格及最專業的模擬器，職業球手也會用來練習，在香港算是比較罕見。他補充道：「現在有些特殊例子，球手由零開始在模擬器訓練一年，可以去到職業水準，當然未去到世界級水平，但也可以考取職業牌照。我只是說明，因為科技進步，人們學習高爾夫球的時間也大為縮短。」

芒兒也補充說：「落雨打風，如果在戶外打的話就好難了；若有雷暴警告就更不可以打，球速都會受風影響，像我們這樣的初學球手亦難打得準。但室內的話，有冷氣，有些場地的開放時間也很長，大家收工又可以玩，打golf不會受時間環境限制。」

位於太古坊的室內高爾夫球場，除了有單人練習空間，更提供包房。（公關提供）

室內高爾夫球場裝備充足，初學者也能輕鬆學打球。（公關提供）

事實上，有些場地更有可以在場內飲食，這次來到位於太古坊的場地，除了有單人練習空間，更提供包房，房裏設兩條球道，十幾個朋友一起打都沒問題；一邊打波，一邊跟三五知己相聚「吹水」，確是不錯的工餘消遣活動，也是開拓社交圈子的上佳途經。

那麼，對於初學者或女生，作為過來人的她們，又有什麼建議呢？芒兒提醒各位女生記得要戴手套，她以前試過忘了戴就擦傷了；本身也教跳舞的Lenna，強調要有足夠的熱身：「那支球杆其實對女生來說不算好輕，長時間揮杆，對腰、臂等都有一定負荷，所以運動前要熱身，運動後就要拉筋！」Yin就補充：「揮杆重點是整個身體的協調性，講求專注力、肌肉控制，如果過分緊張，肌肉收緊，反而容易受傷。」

打球前後必須熱身拉筋伸展。（公關提供）

手套是打高爾夫球不能缺少的裝備。（公關提供）

Tony則建議初學者可多找幾個朋友一起玩，先尋找打高爾夫球的樂趣，若想進一步打好一點，可以再找教練指導正確的姿勢，然後慢慢練習，反正室內場在市區很方便，每周放工來練幾天也沒相干。他又補充：「夏天是來室內場練波的最佳時間，因為戶外很熱，在室內場可以嘆住冷氣練習，然後到秋天便可以落真球場打波，甚至到外地旅行打golf。」

順帶一提，4位女孩會繼續在直播平台分享她們的打golf歷程，或許之後能見證她們能否達成目標，一起參加本地比賽，由室內打到戶外。

「17GolfGirls」積極訓練，希望有朝一日有足夠實力參加正式賽事。（公關提供）