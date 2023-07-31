劍擊世錦賽．張家朗｜開腔細談傷患　從信心崩潰到感受團隊的快樂

「真係開心過攞個人獎，係真。唔再係『你勁呀比賽靠晒你呀』，而係『一齊』去做同一件事，真係好開心，你明唔明呀？」

明。尤其知道你手腕受傷，比賽前曾經痛得熟練至極的打劍動作都做不到，信心崩潰，結果卻是團隊力量遠遠強大於你的個人能力，你從劍擊得到的喜悅，又昇華到另一個層次了。



世界劍擊錦標賽男子花劍團體賽，港隊勇奪銅牌，歷來首次於世錦團體獲獎。回顧從32強到季軍戰一共5場比賽45個回合，蔡俊彥在落後之時怒轟13：4及10：3，是反勝重要功臣；楊子加演繹了一場人生蛻變，用自信將四個劍手變成一個團隊；梁千雨首次入選成年團體賽陣容，季軍戰對美國打出衝勁令人眼前一亮；張家朗一如以往「守尾門」，將隊友的努力化為勝利的成果。還記得千雨在季軍戰勇銳衝前搶得一劍，張家朗在台下高舉雙手，小眼睛單純帶點稚氣，那個笑容，大概是他口中「一齊去做同一件事」的快樂與純粹。

「我哋終於四個人都一齊打得好喇！」賽後與張家朗（右三）對談，他第一句如是說。（FIE Facebook）

這種團隊力量，對於張家朗極為重要。2023年6月亞錦賽，他於16強爆冷下馬後，他在社交媒體透露左手受傷。這個傷早在他打亞錦賽前已出現，而且持續不斷，亞錦賽後緊接備戰世錦賽，賽前一段日子，他面臨從未有過的低谷。

「打劍動作的角度非常極端，近乎違反人體工學，這些動作我必須做，也經常做，亦做得熟練。但因為手腕受傷，好痛，我做不到這些大角度動作，做不到第一個自然不敢再做第二個，那段日子好辛苦，真的信心崩潰。」

張家朗甚少談受傷，一來他不想用傷患作為藉口，二來他亦深明頂級運動員無一不與傷患共存，傷患既已存在，就必須學習與之「相處」。這屆世錦賽，他最終服食止痛藥落場，比賽時手感依然，比賽後藥力過去，痛感難免，猶幸情況比預期好，日常生活也不受傷患影響。

世錦賽前，張家朗（左）曾經因為傷患而信人崩潰，最終服食止痛藥上陣。（FIE Facebook）

事實上，除了張家朗手腕受傷，蔡俊彥亦患上大感冒，楊子加在賽前熱身也不慎扭傷「紮住上」，結果三個傷兵加一個年輕的千雨，在同一時空裏互相依靠，卻一起發揮最佳水平。2023年之夏，我們要記住的不再只是「張家朗」，而是由張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨一起努力、並實實在在同步走上頒獎台的「香港隊」。

世錦賽男子花劍團體三甲，日本封王、中國摘銀、香港奪銅，亞洲隊霸佔頒獎台，是劍擊界經典一幕。（香港劍擊總會Facebook）

「一Team人」：楊子加（左起）、張家朗、梁千雨、蔡俊彥。（香港劍擊總會Facebook）

劍擊世錦賽歷史性奪銅，眾將賽後感言：

劍擊世錦賽．楊子加｜從內到外再到內蛻變 自信給我們的奇幻作用