羽生結弦結婚｜蜷川實花獨家拍攝唯美封面　雜誌未出街已加印

羽生結弦突然宣布婚訊，震驚全球「粉絲」，加上其另一半身分極為神秘，掀起網民熱烈討論。一晚之後，這個日本花式溜冰巨星在互聯網未有降溫，新一期日本雜誌《AERA》正好由羽生結弦做封面，將於8月7日出街，但出版社已立即宣布加印，加上封面由著名攝影師蜷川實花（蜷川実花）拍攝，唯美程度爆燈，勢掀搶購熱潮。



羽生結弦昨晚在Twitter宣布婚訊，但完全沒有公開另一半身分，下款署名亦只有自己一人。他的婚訊固然令不少粉絲心碎，但同時引起網民熱烈討論，到底他的伴侶是何許人？

羽生結弦宣布結婚震驚全球，他當上封面的雜誌，未出街已要加印。（AERA Twitter）

羽生結弦新一期封面，再由蜷川實花操刀。（AERA Twitter）

乘着羽生結弦婚訊，由他做封面的新一期日本雜誌《AERA》，同時成為網絡焦點。出版社「朝日新聞出版」早在羽生宣布婚訊之前，已經事先張揚封面及小量拍攝花絮，封面由著名攝影師蜷川實花操刀，以紅玫瑰為主題，穿上鮮紅色衣服的羽生躺在花海之上，唯美程度再掀網民熱話，紛紛留言大讚羽生高貴優雅，「充滿魅力的眼神令人窒息」。

雜誌將於8月7日出街，但朝日新聞出版已經宣布，雜誌將會加印，相信下周一將會掀起一輪搶購潮。羽生和蜷川並非首次合作，2018年，雜誌邀請兩人合作拍攝封面，當時蜷川選擇用藍色花海為背景，拍攝出冰王子冷艷的一面；去年則以「飛躍之原動力」為主題，拍攝了一期永久保存版。